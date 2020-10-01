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Yeni emojiler geldi! iOS 14.2 yeni emojilerle yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 07:38 | Son Güncelleme

Her bir hissinizi emojiler aracılığıyla iletmeyi seven biriyseniz, en son iOS yazılım güncellemesinin bir parçası olarak iPhone'a bir dizi yeni karakterin geldiğini öğrenmekten memnuniyet duyacaksınız.

Yeni emojiler geldi! iOS 14.2 yeni emojilerle yayınlandı

iPhone kullanıcıları, iOS 14.2 yükseltmesinin kullanıma sunulmasıyla yeni emojileri deneyimlemeye başlayabilecekler.

Bu, iOS 14.2 güncellemesini indirir indirmez en yakınınızı ve en sevdiğiniz kişiyi küçük bir kunduz görüntüsü, Noel Baba ve diğer birçok emojiyle hislerinizi anlatabileceğiniz anlamına geliyor.

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Aslına bakacak olursak iOS 14'ün yeni emojileri, ilk kez karşımıza çıkmıyor. Unicode Konsorsiyumu, Emoji 13.0 sürümünü bu yılın başlarında zaten onaylamıştı. Temmuz ayına geldiğimizdeyse yeni emojilerin bir bölümünü görmüştük. Sunulan yeni beta sürümle de Apple, kullanıcılara sunulacak yeni emojilerin nihai tasarımlarını göstermiş oldu.

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Apple, zaten şişkin emoji ailesine 100 yeni ekleme sunacak ve bunlar, Ekim ayı boyunca bir noktada telefonlarını düzenli olarak güncelleyen kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Yeni emoji çeşitlerinin yanı sıra, mevcut emojilerin birçoğu için yeni cilt tonları da eklenecek.

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Daha çok karikatür benzeri illüstrasyonlar kullanma eğiliminde olan diğer şirketlerin aksine, Apple, bu noktada herkesin tanıyabileceği denenmiş ve test edilmiş stile genel olarak bağlı kaldı.

Yeni renkli karakterler sadece iPhone ve iPad'de değil, aynı zamanda hareket halindeki emoji severler için watchOS'ta da mevcut olacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bıyıklı gelin, rögar kapağı, matruşka... gerçekten çok gerekliydi.
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