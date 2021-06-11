Yeni evine taşındı! 15 yaşındaki orangutanın hüzünlü yolculuğu

Yetişkin bir erkek orangutan, Endonezya’nın Borneo adasında bir köylünün hindistan cevizlerini yerken yakalandıktan sonra çevreciler ve hükümet yetkileri tarafından Endonezya’da bir milli parka bırakıldı.

KAFES İÇİNDE TAŞINDI

Orangutan habitatı artan arazi kullanımı nedeniyle azaldıkça, insanlar ve büyük maymunlar arasındaki çatışmalar arttı. Yaklaşık 15 yaşında olduğu tahmin edilen maymun, çevre aktivistlerinin çabalarıyla, Gunung Palung Ulusal Parkı'ndaki Tanagupa koruma ormanına götürüldü.

YOLCULUĞUN SONUNDA HIZLA AĞACA TIRMANDI

Bir deniz seyahati de dahil olmak üzere uzun süren yolculuğun sonunda, Jala kafesinden hızla koştu ve çevik bir şekilde bir ağaca tırmandı.

Uluslararası Hayvan Kurtarma Endonezya koruma programı direktörü Karmele L. Sanchez ise köy sakinlerine kendileri harekete geçmek yerine orangutanı bildirdikleri için teşekkür etti.

Sanchez, "İnsanların bu türden olası çatışmalarla nasıl başa çıkılacağının farkında olması ve anlaması bizi çok mutlu ediyor" dedi.

YENİ EVİNDE MUTLU OLMASI AMAÇLANIYOR

Bununla birlikte, yapılan çalışmalar Tanagupa ormanını, insan yerleşimlerinden uzak olması, yenilebilen bitkilerinin bolluğu nedeniyle orangutanları orangutanların yerleşmesi için uygun bir alan olarak kabul ediyor. Korumacılar, özel yaşam alanlarının Endonezya'nın orangutanlarını sürdürmesine yardımcı olacağını ve yeni evlerinde mutlu olacağını umuyor.