HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni evli çifti ölüm ayırdı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yeni evli çifti ölüm ayırdı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

21.10.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yola çıkan taya çarparak devrilen motosiklette yaralanan 24 yaşındaki Yıldız Akduğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akduğan'ın eşi Murat Akduğan'ın ise hastanede tedavisi sürüyor. Öte yandan genç çiftin 15 Ekim'de evlendikleri ortaya çıktı.

Yeni evli çifti ölüm ayırdı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, 24 yaşındaki Murat Akduğan'ın kullandığı motosikletin bir taya çarpması sonucu ağır yaralanan eşi 24 yaşındaki Yıldız Akduğan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Çiftin 15 Ekim'de evlendikleri öğrenildi.

Kaza, dün Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akduğan kullandığı plakasız motosiklet ile Babadağ ilçesinden Bekirler Mahallesi'ne giderken, aniden yola çıkan bir taya çarptı. Motosiklet sürücü Akduğan ile 5 günlük eşi Yıldız Akduğan çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kasksız Murat-Yıldız Akduğan çifti, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet hurdaya, dönerken tay ise telef oldu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Yıldız Akduğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Eşi Murat Akduğan'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Akduğan çiftinin 15 Ekim'de düğün yaparak evlendikleri öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştıMahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı
Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Denizli motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü

Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.