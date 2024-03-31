Yeni evliler kimlik yenilemeden oy kullanabilir mi? Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim?

Evlendikten sonra aynı çatı altında hayatlarını sürdürecek olan bireylerin nikâh sonrasında eski kimliklerini yenilemesi önemlidir. Eski kimliklerde bireylerin medeni durumu ile alakalı bilgilere yer verilirken, yeni çipli kimlik belgelerinde ise bu bilgiyle alakalı herhangi bir bölüm yoktur. Bu noktada yeni evli çiftler için evlendikten sonra kimlik değişikliği olmadan seçim gününde oy kullanıp kullanamayacakları konusu büyük önem taşımaktadır.

Yeni evliler kimlik yenilemeden oy kullanabilir mi?

Evlilik, resmi nikâh aracılığıyla hem erkeklerin hem de kadınların yeni bir hayata adım atması manasını taşımaktadır. Kutsal bir müessese olarak da ifade edilen evlilik, iki kişinin bir arada yaşaması anlamına da gelmektedir. Seçim döneminde veya seçim gününe kısa bir süre kala evlenen çiftler için oy kullanma konusu ayrı bir öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili en doğru bilgiler, Yüksek Seçim Kurulu’nun resmî internet sitesinde bulunmaktadır.

Yeni evliler seçim gününden önce kimlik yenileme işlemini yapmamışsa evlenme cüzdanı ile oy verme haklarını kullanabilmektedir. Oy kullanımında seçmenlerin yanlarında mutlaka kimlik belgeleri olması gerekmektedir. Kimlik belgesi olmadan oy kullanımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi söz konusu değildir. Yeni evlenmiş olan bireylerin ise henüz yeni kimlik kartları çıkmamışsa evlendiklerini gösteren belgeleri ile oy kullanma hakları vardır.

Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim?

Seçim dönemlerinde, seçmen olarak nitelendirilen kişilerin, seçim günü geldiğinde, oy kullanma saatleri içerisinde oy kullanacakları bölgelere gidip oy kullanması önemli bir sorumluluk olarak bilinir. Bazı kişiler dışında bekâr, evli fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş her bireyin oy kullanması, seçim sürecinin doğru bir şekilde ilerlemesi adına son derece önemlidir. Bu noktada yeni evlenenler kişiler tarafından evlenme cüzdanı ile oy kullanma haklarının olup olmadığı konusu gündeme gelebilir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmî sitesinde yer alan bilgiler ışığında yeni evlenen bireyler evlilik cüzdanını göstererek oylarını kullanabilmektedir. Yeni evlenen bireyler bazı nedenlerden kaynaklı kimliklerini yenileme şansını bulamamış olabilir. Böyle bir durumda evlilik cüzdanı ile oy verme işlemleri yapılabilir.





