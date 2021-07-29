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Yeni Fiat 500’e 5 Yıldız

29.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat’ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP tarafından gerçekleştirilen tüm testlerde en yüksek notları alarak 5 Yıldızla ödüllendirildi. Fiat 500, böylelikle 2021’de Yeşil NCAP Enerji Verimliliği Endeksi’nde 10/10 puan alan ilk otomobil oldu.

Yeni Fiat 500’e 5 Yıldız

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500, almış olduğu ödüllerle başarısını pekiştirmeye devam ediyor. Torino’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen; Fiat’ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP testlerinde en yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız aldı. Fiat 500, böylelikle 2021 yılında tüm testlerde en yüksek notları alan ilk otomobil ve Enerji Verimliliği Endeksi’nde maksimum 10/10 puan alan ilk otomobil oldu.

İKONİK TASARIM, EN İYİ MENZİL VE ÇOKLU ŞARJ SEÇENEKLERİ

İlk kez pazara sunulduğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasındaki trendlerin öncüsü olan Fiat 500, her nesliyle özel bir misyona sahip ikonik bir otomobil oldu. Bugün; ulaşımın daha sürdürülebilir, bağlantılı ve otonom olmasının beklendiği bir çağda, üçüncü nesli ile Fiat markasının çevreci misyonuna katkı sağlıyor. Böylelikle yeni Fiat 500, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sağlamak için sürdürülebilir ulaşım felsefesiyle Fiat DNA’sının bir parçasını oluşturuyor.

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Fiat 500, menzil ve şarj hızı konusunda standartları da yeniden belirliyor. 42 kWh lityum iyon bataryalarıyla 320 km’ye kadar (WLTP döngüsü) elektrikli sürüş menzili sunan Fiat 500, 85 kW hızlı şarj ile sadece 5 dakikada 50 km menzil için şarj olanağı sunuyor. Bataryayı yüzde 80 seviyesine şarj etmek için ise 35 dakika yeterli oluyor.

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87 kW (118 HP) elektromotora sahip olan yeni Fiat 500, 150 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış) maksimum hıza ulaşırken; 0'dan 100 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede gerçekleştiriyor.

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