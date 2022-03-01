Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor

Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli uydu şirketi Maxar'ın sağladığı görsellere göre; Rus konvoyu pazar günü başkentin yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında bulunuyordu.

KONVOYUN BOYU 25 KİLOMETREYE ULAŞTI

Maxar'ın son verilerinde ise zırhlı araçlar, tanklar, çekili topçular ve başkaca lojistik araçlardan oluşan konvoyun yol boyunca yaklaşık 25 kilometreye yayıldığı görülüyor.

Konvoyun Antonov Hava Üssü'ndeki T-1011 otoyolunda yerel saatle 11.11'de görüldüğü aktarıldı. Antonov Hava Üssü, başkent Kiev'e yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

DÜNYANIN EN GENİŞ UÇAĞI ORADA TUTULUYORDU

Antonov Hava Üssü perşembe günü yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Dünyanın en geniş uçağı olan Antonov AN-225 Mriya da burada tutuluyordu. Ukrayna hükümeti, Rus ordusunun uçağı imha ettiğini açıklamıştı.

"KİEV'LE İLGİLİ NİYETLERİNİ AÇIKÇA BİLİYORUZ"

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkentine doğru ilerlediğini ifade etti. Kirby, "Rus güçlerinin ilerlediğini ya da yaklaştığını açıkça görüyoruz. Yani karadan Kiev'e ilerleyebilirler. Hâlâ şehir dışında olduklarını değerlendiriyoruz. Fakat Kiev'le ilgili niyetlerini açıkça biliyoruz" ifadelerini kullandı.



