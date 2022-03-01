HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor

01.03.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli uydu şirketi Maxar, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini yansıtan görüntüleri yayınlamaya devam ediyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor

Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli uydu şirketi Maxar'ın sağladığı görsellere göre; Rus konvoyu pazar günü başkentin yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında bulunuyordu.

KONVOYUN BOYU 25 KİLOMETREYE ULAŞTI

Maxar'ın son verilerinde ise zırhlı araçlar, tanklar, çekili topçular ve başkaca lojistik araçlardan oluşan konvoyun yol boyunca yaklaşık 25 kilometreye yayıldığı görülüyor.

Konvoyun Antonov Hava Üssü'ndeki T-1011 otoyolunda yerel saatle 11.11'de görüldüğü aktarıldı. Antonov Hava Üssü, başkent Kiev'e yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

DÜNYANIN EN GENİŞ UÇAĞI ORADA TUTULUYORDU

Antonov Hava Üssü perşembe günü yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Dünyanın en geniş uçağı olan Antonov AN-225 Mriya da burada tutuluyordu. Ukrayna hükümeti, Rus ordusunun uçağı imha ettiğini açıklamıştı.

"KİEV'LE İLGİLİ NİYETLERİNİ AÇIKÇA BİLİYORUZ"

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkentine doğru ilerlediğini ifade etti. Kirby, "Rus güçlerinin ilerlediğini ya da yaklaştığını açıkça görüyoruz. Yani karadan Kiev'e ilerleyebilirler. Hâlâ şehir dışında olduklarını değerlendiriyoruz. Fakat Kiev'le ilgili niyetlerini açıkça biliyoruz" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah desteğiAvrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah desteği
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni düzenleme!

Elektrik faturalarında yeni düzenleme!

Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

Putin 3 şartını açıkladı

Putin 3 şartını açıkladı

Kiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildi

Kiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildi

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

İlginizi Çekebilir

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.