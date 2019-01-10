Yeni implantlarda kemik ilavesine gerek kalmıyor

Sağlık alanında teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkarılan yenilikler doktorların işini kolaylaştırırken, hastaların da daha konforlu tedavi ve iyileşme süreci geçirmelerini sağlıyor. Diş sağlığı alanında da implantlarla ilgili kullanılan yeni bir teknoloji var: Zirkotitan implant. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu yeni implantın özelliklerini anlattı…

İLERİ CERRAHİ TEKNİKLER UYGULANMIYOR



“Zirkotitan implantlar; patentli, yeni teknolojiler. Normalde implant yaparken çene kemiğinde erime varsa, implant koyabilmemiz için çene kemiği elde etmemiz gerekiyor. Çeşitli yöntemlerle kemik artırımı yapıyoruz. Zirkotitan implantlar ise özel sağlamlaştırılmış implantlardır. Daha küçük çaptaki zirkotitan implantı, daha ince olan bir kemiğin içine yerleştirdiğimizde; zirkotitan implantlar normal bir implantla aynı etkiyi gösteriyorlar. Yani normal implantlarda çok daha fazla kemik ihtiyacı varken, zirkotitan implantlar daha ince kemikler için üretilmiş çok özel implantlar. Dolayısıyla bu implantlar sayesinde; ileri cerrahi teknikler uygulamadan, kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştirebiliyoruz. Böylece hastalar daha hızlı ve kolay iyileşebiliyor, implant tedavisi sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşama ihtimalleri de azalıyor.”