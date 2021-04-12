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Yeni iPad Pro, Mini LED panel üretimi sorunu ile karşı karşıya!

12.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni iPad Pro modelinde kullanacağı Mini LED ekranlarda tedarik sorunu yaşadığı iddia edildi. Şirkete yakın kaynaklara göre, Apple'ın bu ay tanıtması beklenen Mini LED'li en üst düzey iPad Pro'su, başlangıçta kısıtlı miktarlarda satışa sunulabilir.

Yeni iPad Pro, Mini LED panel üretimi sorunu ile karşı karşıya!

Apple iPad Pro modellerini tanıtmak için hazırlanıyor olabilir. Zira geçtiğimiz dönemde gerçekleşen sızıntılar Apple'ın nisan ayı içerisinde yeni donanımlarını görücüye çıkartacağını paylaşıyor. Bu donanımların arasında iki farklı boyuta sahip iPad Pro modellerinin olacağı söyleniyor. Bu modellerden birinin 12.9 inçlik bir Mini LED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Mini LED teknolojisi, kontrast oranlarını artırması ve daha parlak bir görüntü sunması ile biliniyor. Fakat Apple'ın yeni iPad Pro modelinde kullanmayı hayal ettiği Mini LED ekranlar, önemli bir sorun ile karşı karşıya olabilir.

MİNİ LED iPAD PRO İÇİN TEDARİK SORUNLARI YAŞANIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın tedarikçileri düşük üretim sorunları yaşıyor. Hatta haberde MiniLED üreticilerinden birinin sonuç olarak üretimi kısa bir süre önce duraklattığı belirtiliyor. Apple'ın güncellenmiş iki farklı boyuta sahip iPad Pro tabletlerini bu ayın ikinci yarısında görücüye çıkarması bekleniyor. Fakat üretimdeki bu problemlerin, bazı olumsuz sonuçları ortaya çıkabilir.

iPad

KISITLI MİKTARDA SATIŞ GERÇEKLEŞEBİLİR

Söylenilenlere göre MiniLED ekran, fiyatı daha yüksek olan 12.9 inçlik yeni iPad Pro'ya özel bir donanım olacak. Üretimdeki sıkışıklık ise bu modelin başlangıçta kısıtlı miktarlarda satışa sunulacağı anlamına gelebilir. Hatta iddialara göre tedarik sorunları, bu ayın ikinci yarısında düzenlenmesi beklenen lansmanın ertelenmesine dahi neden olabilir. Apple'ın konu hakkında henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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Apple
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