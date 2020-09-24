Yeni iPhone modellerinde 5G zammı!

Bilindiği üzere Apple önümüzdeki ay iPhone 12 modellerini tanıtacak. Cupertino merkezli şirket bu yıl 3 yerine 4 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl çıkan 3 iPhone modelinin halefleri haricinde 5.4 inçlik bir iPhone daha tanıtılacak.

Bu iPhone modelinin iPhone 12 Mini olarak isimlendirileceğine dair bazı detaylar sızdırılmış durumda. Lakin yine de kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.

Peki gelelim asıl soruna. Bu yıl çıkacak iPhone modelleri iPhone 11 modellerine göre neden daha pahalı olacak?

Aslında bu sorunun birden fazla yanıtı var. Fakat bir en bariz olan cevapla işe başlayalım.

5G MALİYETLERİ YÜKSELTEBİLİR

Bilindiği üzere Apple bu yıl satışa sunacağı iPhone modellerinde ilk defa 5G desteğine yer verecek. Her ne kadar 5G yaklaşık olarak 2 yıldır hayatımızda olsa da hala istenilen seviyelerde yaygınlaşmış değil.

Bunun da haricinde maliyeti istenilen seviyelere düşmüş değil. Hal böyle olunca 5G destekli cihazların fiyatı da LTE desteği olan modellere göre biraz daha yüksek oluyor.