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Yeni iPhone modellerinde 5G zammı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri neden pahalı olacak? İşte bu sorunun yanıtı.

Yeni iPhone modellerinde 5G zammı!

Bilindiği üzere Apple önümüzdeki ay iPhone 12 modellerini tanıtacak. Cupertino merkezli şirket bu yıl 3 yerine 4 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl çıkan 3 iPhone modelinin halefleri haricinde 5.4 inçlik bir iPhone daha tanıtılacak.

Bu iPhone modelinin iPhone 12 Mini olarak isimlendirileceğine dair bazı detaylar sızdırılmış durumda. Lakin yine de kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.

Peki gelelim asıl soruna. Bu yıl çıkacak iPhone modelleri iPhone 11 modellerine göre neden daha pahalı olacak?

Aslında bu sorunun birden fazla yanıtı var. Fakat bir en bariz olan cevapla işe başlayalım.

5G MALİYETLERİ YÜKSELTEBİLİR

Bilindiği üzere Apple bu yıl satışa sunacağı iPhone modellerinde ilk defa 5G desteğine yer verecek. Her ne kadar 5G yaklaşık olarak 2 yıldır hayatımızda olsa da hala istenilen seviyelerde yaygınlaşmış değil.

Bunun da haricinde maliyeti istenilen seviyelere düşmüş değil. Hal böyle olunca 5G destekli cihazların fiyatı da LTE desteği olan modellere göre biraz daha yüksek oluyor.

Aynı durum önümüzdeki ay tanıtılacak olan iPhone 12 modelleri için de geçerli olacak. Apple bu modellerinde 5G destekli Qualcomm modemleri kullandığı için maliyet farkını fiyatlarına yansıtacak.

Öte yandan 4 modelde de OLED panel kullanılacak olması da fiyatları arttıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Yani iPhone 12 fiyatlarının iPhone 11 modellerine nazaran pahalı olması çok da sürpriz bir durum sayılmaz.

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