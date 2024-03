Yeni James Bond kulisleri başladı! Eski James Bond Pierce Brosnan, Oppenheimer yıldızı Cillian Murphy'yi işaret etti

Pierce Brosnan 1995 yılında Golden Eye filminde, 1997 yılında Tomorrow Never Dies filminde, 1999 yılında The World Is Not Enough filminde ve 2002 yılında Die Another Day filminde James Bond olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştı. 70 yaşındaki ünlü isim görevini 2006 yılından 2021'e kadar beş filmde Daniel Craig'e devretmişti.

2021 yılında Craig'in James Bond'la vedalaşması üzerine 007'i canlandıracak isim merak konusu oldu. Eski James Bond yıldızı Pierce Brosnan yeni James Bond için Cillian Murphy'yi işaret ederek, "Cillian Murphy, James Bond olarak inanılmaz bir iş çıkarabilir" dedi.

Oppenheimer yıldızı adının gündeme gelmesinin ardından iddiaları "Bence, bu rol için fazla yaşlıyım" açıklamasıyla noktaladı.