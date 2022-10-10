Yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir? Kimlik değiştirme için hangi evraklara ihtiyaç var?

Birkaç işlem yaptıktan ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra randevu alarak kısa bir süre içinde yeni bir kimlik kartı edinmek mümkün olabiliyor. Yeni sistem çipli kimlik kartı edinmek için ise devlet tarafından belirlenen son tarih yaklaşıyor. 2023 yılı itibariyle tüm Türk vatandaşlarının yeni çipli kimlik kartlarını kullanıyor olması planlanıyor.
Yeni bir kimlik kartı alabilmek için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel müdürlüğüne ait internet sitesinden randevu almak gerekiyor. Randevu işlemi ALO 199 hattı aracılığı ile de yapılabiliyor. Site üzerinden alınan randevu tarihinden önce başvuru için istenecek evrakların da tamamlanmış olma zorunluluğu bulunuyor.
2023 yılına kadar yapılması gereken kimlik değiştirme / yenileme işlemleri için şu belgeler gerekiyor:
On beş yaşını doldurmamış olan Türk vatandaşları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandığı şekilde kimlik kartı yenileme ya da değiştirme başvurusunda değişiklik görülebiliyor. Bu vatandaşlar için parmak izi işlemleri de yapılacağı için nüfus müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların yaşadıkları bölgenin ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuru yapmaları gerekmiyor. Başvurular herhangi bir müdürlükten de yapılabiliyor. İlk adım olarak randevu alınması gerekiyor.
Yeni bir kimlik kartı için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesi üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığı ile alınabiliyor.
Kimlik yenileme işlemleri için ödenmesi gereken tutarlar yenileme gerekçesine göre değişiklik gösterir. Ücretlendirmeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi sitede yayınlandığına göre 2022 yılı itibariyle şu şekildedir:
Daha fazla detay için:
Kimlik yenileme / değiştirme ücreti ödemeleri elden vezneye, ATM'lere ya da internet üzerinden sanal poslar aracılığı ile yapılabilir. Kredi kartı ile ödeme seçeneği de vardır. Ayrıca her on yılda bir kimlik yenileme zorunluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir gerekçe ile kimlik yenilemek veya değiştirmek isteyen kişiler, işlem ücretini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yayınlanan anlaşmalı yerlere ödeyebilirler.
Bu yerler şu şekildedir:
Eğer bir Türk vatandaşı evlilik nedeni ile kimlik yenilemek istiyorsa bu gerekçe ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır. Alınan randevu saatinden önce hazır bulunması gereken evraklar ise şunlardır:
Boşanma durumu gerekçesi ile kimlik yenileme işlemi yapılacaksa bazı evraklar randevu günü ve saatinden önce hazır bulundurulmalıdır. Bu evraklar şunlardır:
Bu belgeler tamamlandıktan sonra başvuru yapılarak kısa süre içinde yeni kimlik alınması mümkün olur.
Yeni doğan bebekler için kimlik kartı çıkartılacaksa bazı belgelerin önceden hazır bulundurulması gerekir. Bu belgeler şu şekildedir:
Bu belgeler ile müracaat yapılır. Altı yaşını dolduran çocuklar ise anne ve veya babaları ile Nüfus Müdürlüğü'ne gitmelidir.
Kimliğin kaybedilmiş olması gerekçesi ile yeni kimlik almak isteyenler yine randevu sistemi ile işlem yapmalıdırlar. Ancak diğer yenileme veya kimlik değiştirme işlemlerinden farklı olarak bir ceza bedeli öderler. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 75 TL'dir.
Bunun dışında kayıp kimlik nedeni ile yeni kimlik alınacaksa ek olarak 37,50TL'lik bir ödeme yapılması zorunludur. Gerekli belgeler ise son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf, ücretlerin ödendiğinin kanıtı olan makbuz, kullanılan mevcut kimlik kartıdır.
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