Yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir? Kimlik değiştirme için hangi evraklara ihtiyaç var?

Birkaç işlem yaptıktan ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra randevu alarak kısa bir süre içinde yeni bir kimlik kartı edinmek mümkün olabiliyor. Yeni sistem çipli kimlik kartı edinmek için ise devlet tarafından belirlenen son tarih yaklaşıyor. 2023 yılı itibariyle tüm Türk vatandaşlarının yeni çipli kimlik kartlarını kullanıyor olması planlanıyor.

Yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni bir kimlik kartı alabilmek için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel müdürlüğüne ait internet sitesinden randevu almak gerekiyor. Randevu işlemi ALO 199 hattı aracılığı ile de yapılabiliyor. Site üzerinden alınan randevu tarihinden önce başvuru için istenecek evrakların da tamamlanmış olma zorunluluğu bulunuyor.

2023 yılına kadar yapılması gereken kimlik değiştirme / yenileme işlemleri için şu belgeler gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi için gerekli olan başvuru bedelinin ödendiğinin kanıtı niteliğindeki makbuz.

Kullanılan mevcut kimlik kartı.

Son altı ay içinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf.

15 yaş altı kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

On beş yaşını doldurmamış olan Türk vatandaşları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandığı şekilde kimlik kartı yenileme ya da değiştirme başvurusunda değişiklik görülebiliyor. Bu vatandaşlar için parmak izi işlemleri de yapılacağı için nüfus müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunuyor.

Yeni kimlik kartı için nereye başvurulur?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların yaşadıkları bölgenin ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuru yapmaları gerekmiyor. Başvurular herhangi bir müdürlükten de yapılabiliyor. İlk adım olarak randevu alınması gerekiyor.

Yeni bir kimlik kartı için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesi üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığı ile alınabiliyor.

Kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Kimlik yenileme işlemleri için ödenmesi gereken tutarlar yenileme gerekçesine göre değişiklik gösterir. Ücretlendirmeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi sitede yayınlandığına göre 2022 yılı itibariyle şu şekildedir:

Yeni doğan bir bebek için düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için: 37, 50TL

Yeni çipli kimlik kartı başvuru için: 37,50TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli olarak 37,50TL

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kayıp bedeli olarak 75 TL ödenmesi gerekmektedir.

Daha fazla detay için:

Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Kimlik yenileme / değiştirme ücreti ödemeleri elden vezneye, ATM'lere ya da internet üzerinden sanal poslar aracılığı ile yapılabilir. Kredi kartı ile ödeme seçeneği de vardır. Ayrıca her on yılda bir kimlik yenileme zorunluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir gerekçe ile kimlik yenilemek veya değiştirmek isteyen kişiler, işlem ücretini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yayınlanan anlaşmalı yerlere ödeyebilirler.

Bu yerler şu şekildedir:

Vergi dairesi müdürlükleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesi üzerinden sanal pos ile

Anlaşmalı bankalar

Tüm PTT şubeleri.

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Eğer bir Türk vatandaşı evlilik nedeni ile kimlik yenilemek istiyorsa bu gerekçe ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır. Alınan randevu saatinden önce hazır bulunması gereken evraklar ise şunlardır:

Kullanılan mevcut kimlik kartı ya da kimlik belgesi

Uluslararası aile cüzdanı

Bir adet biyometrik fotoğraf

Kimlik kartı yenilemesi için istenen ücretin ödendiğinin kanıtı niteliğindeki makbuz.

Boşanmada yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir?

Boşanma durumu gerekçesi ile kimlik yenileme işlemi yapılacaksa bazı evraklar randevu günü ve saatinden önce hazır bulundurulmalıdır. Bu evraklar şunlardır:

Kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı ya da kimlik kartı yerine geçmesi için devlet tarafından verilmiş olan belge.

Bir adet biyometrik fotoğraf. (Son altı ay içinde çektirilmiş olması gerekliliği vardır.)

Bu belgeler tamamlandıktan sonra başvuru yapılarak kısa süre içinde yeni kimlik alınması mümkün olur.

Yeni doğan bebeğe kimlik çıkartmak için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni doğan bebekler için kimlik kartı çıkartılacaksa bazı belgelerin önceden hazır bulundurulması gerekir. Bu belgeler şu şekildedir:

Bebeğe kimlik çıkartmak için gelen anne ya da babanın nüfus cüzdanı

Eğer doğum evde yapılmamışsa doğum raporu

Bu belgeler ile müracaat yapılır. Altı yaşını dolduran çocuklar ise anne ve veya babaları ile Nüfus Müdürlüğü'ne gitmelidir.

Kayıp kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Kimliğin kaybedilmiş olması gerekçesi ile yeni kimlik almak isteyenler yine randevu sistemi ile işlem yapmalıdırlar. Ancak diğer yenileme veya kimlik değiştirme işlemlerinden farklı olarak bir ceza bedeli öderler. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 75 TL'dir.

Bunun dışında kayıp kimlik nedeni ile yeni kimlik alınacaksa ek olarak 37,50TL'lik bir ödeme yapılması zorunludur. Gerekli belgeler ise son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf, ücretlerin ödendiğinin kanıtı olan makbuz, kullanılan mevcut kimlik kartıdır.



