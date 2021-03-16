Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! İllere göre Koronavirüs risk durumları

Bazı illerde Koronavirüs risk durumlarında düşüş yaşanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayılarında yükseliş yaşandı. Yeni koronavirüs risk haritasına göre İstanbul 100 binde 178 vaka sayısına yükselirken, Ankara 54,83 seviyesinden 68’e, İzmir ise 66,47’den 78 seviyesine yükseldi. Yeni koronavirüs risk haritası ile beraber birçok şehirde vaka sayılarında yaşanan artış ise vatandaşları korkuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası is henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." Açıklamasında bulundu.
6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde yaşanan yükseliş birçok kişiyi korkuttu. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis oldu.
Bazı iller de vaka sayılarındaki artış sebebi ile iller yüksek risk grubundan çok yüksek riskli il grubuna geçti. O iller; Kocaeli, Kilis, Artvin, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Mersin
GENEL KORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA TABLOSU