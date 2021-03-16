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  4. Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! İllere göre Koronavirüs risk durumları

Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! İllere göre Koronavirüs risk durumları

16.03.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! İllere göre Koronavirüs risk durumları

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. 5 Mart Koronavirüs risk haritasında vaka sayılarında artış olmasının yanı sıra, vakaların ciddi seviyelerde olmaması sebebi ile normalleşme kararlarının aynı şekilde devam edeceğini açıkladı. Yeni Koronavirüs risk haritası ise Fahrettin Koca tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra paylaşıldı.

Bazı illerde Koronavirüs risk durumlarında düşüş yaşanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayılarında yükseliş yaşandı. Yeni koronavirüs risk haritasına göre İstanbul 100 binde 178 vaka sayısına yükselirken, Ankara 54,83 seviyesinden 68’e, İzmir ise 66,47’den 78 seviyesine yükseldi. Yeni koronavirüs risk haritası ile beraber birçok şehirde vaka sayılarında yaşanan artış ise vatandaşları korkuttu.

6 - 12 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası is henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." Açıklamasında bulundu.

6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde yaşanan yükseliş birçok kişiyi korkuttu. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis oldu.

6 – 12 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

6 - 12 mart risk haritası

Bazı iller de vaka sayılarındaki artış sebebi ile iller yüksek risk grubundan çok yüksek riskli il grubuna geçti. O iller; Kocaeli, Kilis, Artvin, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Mersin

GENEL KORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA TABLOSU

genel koronavirüs tablosu

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Fahrettin Koca Koronavirüs risk haritası

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