Yeni kraliyet bebeğinin adı ne olacak?

Herhangi bir tarih verilmese de Meghan Markle'ın yeniden doğum yapacağının açıklanmasının ardından kraliyet bebeğinin cinsiyeti, adı ve doğum yerine dair söylentiler arttı.

Mevcut tahminlere göre Prens Harry'nin hayatını kaybeden annesi ve Galler Prensesi Diana'ya saygı ifadesi olarak bebeğe Oliver ya da Diana ismi verilebilir.

Çift artık kraliyet ailesinin üyesi olmasa bile, kraliyet ailesinin çocukları için düşündüğü olası isimlerin gizli tutması bir gelenek.

İşte kraliyet ailesindeki en popüler isimlere dair bilmeniz gereken her şey:

KRALİYETTEKİ ERKEK BEBEKLER İÇİN FAVORİ İSİMLER

Albert ailenin erkek üyelerinde en çok kullanılan isim.

İsim, Kraliçe II. Elizabeth'in büyük büyük babasının Prens Albert'e verilmişti.

Kraliçe Victoria'nın 1819'daki doğumundan bu yana kraliyette Albert adı toplamda 12 bebeğe verildi.

Kraliyet ailesinde sırasıyla 10, 8 ve 7 bebeğe verilen George, Charles ve Edward isimleri listede iki, üç ve 4. sırada yer alıyor.

KRALİYETTEKİ KIZ BEBEKLER İÇİN FAVORİ İSİMLER

Yeni bebek kız olursa, son 200 yılda kraliyetten 9 bebeğe verilen ve Prens Harry'nin büyük büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın taşıdığı ilk isim olan Victoria adını alması mümkün.