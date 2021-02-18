Yeni kraliyet bebeğinin adı ne olacak?

Herhangi bir tarih verilmese de Meghan Markle'ın yeniden doğum yapacağının açıklanmasının ardından kraliyet bebeğinin cinsiyeti, adı ve doğum yerine dair söylentiler arttı.
Mevcut tahminlere göre Prens Harry'nin hayatını kaybeden annesi ve Galler Prensesi Diana'ya saygı ifadesi olarak bebeğe Oliver ya da Diana ismi verilebilir.
Çift artık kraliyet ailesinin üyesi olmasa bile, kraliyet ailesinin çocukları için düşündüğü olası isimlerin gizli tutması bir gelenek.
İşte kraliyet ailesindeki en popüler isimlere dair bilmeniz gereken her şey:
Albert ailenin erkek üyelerinde en çok kullanılan isim.
İsim, Kraliçe II. Elizabeth'in büyük büyük babasının Prens Albert'e verilmişti.
Kraliçe Victoria'nın 1819'daki doğumundan bu yana kraliyette Albert adı toplamda 12 bebeğe verildi.
Kraliyet ailesinde sırasıyla 10, 8 ve 7 bebeğe verilen George, Charles ve Edward isimleri listede iki, üç ve 4. sırada yer alıyor.
Yeni bebek kız olursa, son 200 yılda kraliyetten 9 bebeğe verilen ve Prens Harry'nin büyük büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın taşıdığı ilk isim olan Victoria adını alması mümkün.
Diğer popüler isimler arasında 7 bebeğe verilen Mary'nin yanı sıra kraliyet mensubu 6'şar kişiye verilerek berabere kalan Louise ve Alexandra yer alıyor.
Mary ismi, şu anki Kraliçe'nin büyükannesi Kraliçe Mary'nin adı olduğu için tarihi bir öneme sahip.
İlk kez anne-baba olanlar, bebeğin büyükannesinin adını seçerek isminin Elizabeth olmasına karar verebilir.
Şu anki Kraliçe'yle birlikte diğer 4 asilin de adı olan Elizabeth, aynı zamanda Prenses Charlotte'un da göbek adı.
Kraliyet çiftinin kraliyet geçmişi olmayan bir ismi tercih etme olasılığı da varken asil bebeğin ismine dair son tahminler Grace, Sofia ve Spencer isimlerini de içeriyor.
BBC'ye göre Expedia, Britanya kraliyet ailesinin son iki yüzyıldaki popüler isimlerinin listesi derledi.