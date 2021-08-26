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Yeni kripto para soygunun adresi Türkiye oldu

26.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde belli bir merkezi olmayan Poly Network’den 610 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı. Şirketin, hackera güvenlik ekibinde iş teklif etmesi ve hatta güvenlik açığını ortaya çıkardığı için para bile vermeyi teklif etmesiyle gündeme oturan ilginç olay hackerin çaldığı parayı iade etmesiyle çözülmüştü.

Yeni kripto para soygunun adresi Türkiye oldu

Şimdi ise yeni bir vurgun söz konusu. Bu sefer ise adres Türkiye. Vurgun Dogecoin üzerinden yapıldı. Turgut V isimli baş şüphelinin Telegram hesabından yatırımlar aldığı kişileri dolandırarak kayıplara karıştığı iddia ediliyor. Turgut V haricinde 11 şüpheli daha söz konusu.

Baş şüpheli Turgut V.’nin 1.500 kişiden topladığı yaklaşık bir milyar lira değerinde Dogecoin (DOGE) ile kayıplara karıştığı bildirildi. Şu anda konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor. Mağdurlardan Ecem Ashyrova konuyla ilgili ifade verdi. Ashyrova: “12 milyon TL zararım var şu an.

Yüzde yüz kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti” açıklamasını yaptı. Kaynağa göre soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. birebir görüşmeler ve lüks mekanlarda tanıtımlar düzenleyerek yatırımcıları ikna ediyordu. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayarak ellerindekilerini kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Tam 1.500 kişi bu sisteme Dogecoin’lerini yatırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para Dogecoin
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