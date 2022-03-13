HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni Mac Mini'nin tasarımı yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşabilir!

Yeni Mac Mini'nin tasarımı yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşabilir!

13.03.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın gelecek yıl yeni Mac Mini modelini görücüye çıkartması beklenirken, ünlü analist Ming-Chi Kuo ise "yeni Mac Mini'nin tasarımı nasıl olacak?" sorusuna cevap niteliğinde sözler sarf etti. Kuo'nun söylediklerine bakılırsa yeni nesil Mac mini'nin tasarımı yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşacak.

Yeni Mac Mini'nin tasarımı yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşabilir!

Apple, 8 Mart'taki Peek Performance etkinliğinde yeni iPhone SE'nin yanı sıra yeni iPad Air, Apple Studio Display ekranını, yeni M1 Ultra işlemcisini ve bu işlemciyi kullanan Mac Studio mini bilgisayarını tanıttı. Yeni Mac Mini'nin bu etkinlikte tanıtılması bekleniyordu ancak öyle olmadı. Şimdi ise yeni nesil Mac Mini'nin 2023'te tanıtılması öngörülüyor. En çok merak edilen soru ise şu; yeni Mac mini'nin tasarımı nasıl olacak? Bu soruya karşılık ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyleyecekleri var.

İŞTE KUO'NUN MAC MINI TWEET'İ

Attığı bir tweet'te Kuo, yenilenecek Mac Mini'nin, Apple'ın 2010'dan beri her yeni Mac mini için kullandığı alüminyum yekpare tasarımı bulunan mevcut modelle aynı form faktörünü koruyacağını düşündüğünü söyledi.

YENİ iPHONE SE İLE AYNI KADERİ PAYLAŞABİLİR

Eğer Kuo'nun söyledikleri doğruysa, yeni Mac Mini, kendisinden bir önceki iPhone SE modeli ile (iPhone SE 2020) aynı tasarıma sahip olan yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşacak. Yani tıpkı yeni iPhone SE gibi, kendinden önceki model ile aynı tasarıma sahip olacak.

Mac Mini özellikleri

Kuo bu haftanın başlarında ise yeni Mac mini'nin 2023 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini söylemişti.

İKİ MAC MINI MODELİ

Apple'ın bir süredir yeni bir Mac mini üzerinde çalıştığına inanılıyor. İddialara göre teknoloji devi çalışmalarını biri M2 çipli ve diğeri M2 Pro çipli üst seviye model olmak üzere iki yeni Mac mini modeli üzerinde sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya devine büyük şok! Endişe verici bir olay yaşandıDünya devine büyük şok! Endişe verici bir olay yaşandı
Rus ordusuna vurulan en büyük darbeRus ordusuna vurulan en büyük darbe
700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.