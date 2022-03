Yeni Mac Mini'nin tasarımı yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşabilir!

Apple, 8 Mart'taki Peek Performance etkinliğinde yeni iPhone SE'nin yanı sıra yeni iPad Air, Apple Studio Display ekranını, yeni M1 Ultra işlemcisini ve bu işlemciyi kullanan Mac Studio mini bilgisayarını tanıttı. Yeni Mac Mini'nin bu etkinlikte tanıtılması bekleniyordu ancak öyle olmadı. Şimdi ise yeni nesil Mac Mini'nin 2023'te tanıtılması öngörülüyor. En çok merak edilen soru ise şu; yeni Mac mini'nin tasarımı nasıl olacak? Bu soruya karşılık ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyleyecekleri var.

Attığı bir tweet'te Kuo, yenilenecek Mac Mini'nin, Apple'ın 2010'dan beri her yeni Mac mini için kullandığı alüminyum yekpare tasarımı bulunan mevcut modelle aynı form faktörünü koruyacağını düşündüğünü söyledi.

I think the new Mac mini in 2023 will likely remain the same form factor design.