Yeni Mac Mini'nin tasarımı yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşabilir!

Apple, 8 Mart'taki Peek Performance etkinliğinde yeni iPhone SE'nin yanı sıra yeni iPad Air, Apple Studio Display ekranını, yeni M1 Ultra işlemcisini ve bu işlemciyi kullanan Mac Studio mini bilgisayarını tanıttı. Yeni Mac Mini'nin bu etkinlikte tanıtılması bekleniyordu ancak öyle olmadı. Şimdi ise yeni nesil Mac Mini'nin 2023'te tanıtılması öngörülüyor. En çok merak edilen soru ise şu; yeni Mac mini'nin tasarımı nasıl olacak? Bu soruya karşılık ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyleyecekleri var.

İŞTE KUO'NUN MAC MINI TWEET'İ

Attığı bir tweet'te Kuo, yenilenecek Mac Mini'nin, Apple'ın 2010'dan beri her yeni Mac mini için kullandığı alüminyum yekpare tasarımı bulunan mevcut modelle aynı form faktörünü koruyacağını düşündüğünü söyledi.

I think the new Mac mini in 2023 will likely remain the same form factor design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 12, 2022

YENİ iPHONE SE İLE AYNI KADERİ PAYLAŞABİLİR

Eğer Kuo'nun söyledikleri doğruysa, yeni Mac Mini, kendisinden bir önceki iPhone SE modeli ile (iPhone SE 2020) aynı tasarıma sahip olan yeni iPhone SE ile aynı kaderi paylaşacak. Yani tıpkı yeni iPhone SE gibi, kendinden önceki model ile aynı tasarıma sahip olacak.

Kuo bu haftanın başlarında ise yeni Mac mini'nin 2023 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini söylemişti.

İKİ MAC MINI MODELİ

Apple'ın bir süredir yeni bir Mac mini üzerinde çalıştığına inanılıyor. İddialara göre teknoloji devi çalışmalarını biri M2 çipli ve diğeri M2 Pro çipli üst seviye model olmak üzere iki yeni Mac mini modeli üzerinde sürdürüyor.

