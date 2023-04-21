Yeni 'mavi' platform o mu? Twitter'ın en 'dişli' rakiplerinden Bluesky, kısa sürede merak uyandırdı... Sosyal medyada davet kodu arıyorlar!

Twitter, ünlü milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımından beri, belki de tarihinde hiç olmadığı kadar gündemde. İşten çıkartmalar ve ücretli mavi tik dönemiyle birlikte Twitter'ın adı teknoloji ve finans gündeminde oldukça sık yer alıyor. Musk'ın hamleleri kimilerini mutlu ediyor kimilerini etmiyor ancak ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilinmez; platformda bir kullanıcı kaybı yaşandığı da söyleniyor.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU! BLUESKY NEDİR?

Twitter ile ilgili tartışmalar yaşanırken, Twitter'ın kurucu ortağı ve CEO'su Jack Dorsey tarafından desteklenen Twitter alternatifi Bluesky ise kısa sürede gündem olmayı başardı.

ilk olarak Şubat ayı sonunda iOS kullanıcılarına sunulan ve halen kapalı beta aşamasında olan, şimdi Android kullanıcılarına da açılan Bluesky, merkezi olmayan bir sosyal ağ olarak tanımlanıyor.

Bluesky, kullanıcılara algoritmik seçenekler sunarak, merkezi bir otorite tarafından kontrol edilmek yerine kendi akışlarında ne göreceklerini kontrol etmelerine olanak tanıyan bir algoritma pazarından seçim yapmalarına izin vermeyi amaçlıyor.

Jack Dorsey'in adının geçmesinin, yeni sosyal ağa olan talebi bir derece artırdığı da dile getirilenler arasında.

BLUESKY DAVET KODU ARIYORLAR! PEKİ BLUESKY DAVET KODU NASIL ALINIR?

Bluesky'ın merak konusu olmasının belki de nedenlerinden biri, davet kodu. Çünkü Bluesky oturumu başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekiyor. Bu davet koduyla Bluesky dünyasına adım atılabiliyor.

Bu durumun, yeni sosyal ağa olan ilgiyi artırıyor olma ihtimali var.

Kovid-19 pandemisinin ilk dönemlerinde adı sıklıkla duyulan Clubhouse uygulaması da davetiye sistemini kullanmıştı. Uygulama, Türkiye dahil birçok ülkede hızla büyümüştü.

BLUESKY DAVET KODU ALMA YÖNTEMİ

'Bluesky davet kodu nasıl alınır?' diye soran kullanıcıların ilk olarak uygulama için oluşturulan web sitesine girmeleri ve Bluesky özel beta sürümüne kaydolmaları gerekiyor.

Burada, "Bluesky yakında kullanıma sunulacak. Herkese açık olmadan önce beta sürümünü denemek için bekleme listesine katılın." yazısı kullanıcıları karşılıyor.

Kullanıcıların sitedeki kutucuğa e-postalarını yazıp bir davetiye kodu talep etmeleri gerekiyor. Bu işlemden sonra kullanıcıya "E-postanız kaydedildi! Yakında iletişime geçeceğiz." deniliyor. Talep kabul edilirse yazılan e-posta hesabına davet kodu gönderiliyor.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise birbirlerinden davet kodu istiyor. Böylece Bluesky'ı deneyimleyebiliyorlar.

YENİ 'MAVİ' OLABİLİR Mİ?

Belki de en çok merak edilen sorulardan biri; Yeni 'mavi' olabilir mi? sorusu.

Bluesky, Twitter'ın sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak görülüyor.

Bluesky'ın ileride şse Twitter'ı geçebileceği yönünde iddialı tahminler var.

Kesin bir dil ile konuşmak mümkün olmasa da, Bluesky, bir ihtimal Twitter'ı geçebilir ve mavi kuş denildiğinde aklımıza gelen sosyal medya platformunun yerini alıp, yeni 'mavi' olabilir. Ancak başta da söylediğimiz gibi; kesin bir dil ile konuşmak mümkün değil.

