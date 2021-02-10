Yeni McLaren Artura 17 Şubat’ta geliyor!

İngiliz otomobil üreticisi tarafından yayınlanan video marka severlerde heyecan yarattı. Agresif görünümlü arka tampon ve difüzörün yanı sıra önde Elva'dan ilham alan büyük farları ve arkadaki ince stoplar dikkatlerden kaçmıyor.

UZUN KİLOMETRELER TEST EDİLMİŞ

Teaserlarda, arabanın makaslı kapılara, arkada iki egzoz borusuna ve 'McLaren Artura' logolu, V kollu alaşımlı jantlara sahip olduğu görülüyor. Modelin elektrikli olduğuna dair görüntülere de yer verilmiş. Bir sahnede kalan yakıt ile otomobilin 282 km menzile sahip olduğu görülüyor. Hatta bir başka noktada videosu çekilen aracın 42.578 kilometre de olduğu görülüyor. Buda otomobilin fazlasıyla test edildiği anlamına geliyor.

HANGİ MOTORLA GELECEK?

Model elektrikli motorun yanı sıra çift turbolu V6 makine yer alacak. Bu kombinasyon otomobile 600 Bg üzerinde bir güç vereceği düşünülüyor. McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) olarak adlandırılan tamamen yeni bir platform üzerine inşa edildi. Model sınırlı adette üretilecek. Önümüzdeki hafta yapılacak sunumun ardından, Artura'nın bu yıl satışa çıkması bekleniyor.



