HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni McLaren Artura 17 Şubat’ta geliyor!

Yeni McLaren Artura 17 Şubat’ta geliyor!

10.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

McLaren, 16 Şubat'taki tanıtımdan önce Artura'nın bir teaser videosunu paylaştı.

İngiliz otomobil üreticisi tarafından yayınlanan video marka severlerde heyecan yarattı. Agresif görünümlü arka tampon ve difüzörün yanı sıra önde Elva'dan ilham alan büyük farları ve arkadaki ince stoplar dikkatlerden kaçmıyor.

mclaren-artura teaser

UZUN KİLOMETRELER TEST EDİLMİŞ

Teaserlarda, arabanın makaslı kapılara, arkada iki egzoz borusuna ve 'McLaren Artura' logolu, V kollu alaşımlı jantlara sahip olduğu görülüyor. Modelin elektrikli olduğuna dair görüntülere de yer verilmiş. Bir sahnede kalan yakıt ile otomobilin 282 km menzile sahip olduğu görülüyor. Hatta bir başka noktada videosu çekilen aracın 42.578 kilometre de olduğu görülüyor. Buda otomobilin fazlasıyla test edildiği anlamına geliyor.

mclaren-artura teaser

HANGİ MOTORLA GELECEK?

Model elektrikli motorun yanı sıra çift turbolu V6 makine yer alacak. Bu kombinasyon otomobile 600 Bg üzerinde bir güç vereceği düşünülüyor. McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) olarak adlandırılan tamamen yeni bir platform üzerine inşa edildi. Model sınırlı adette üretilecek. Önümüzdeki hafta yapılacak sunumun ardından, Artura'nın bu yıl satışa çıkması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Güncelleme şovu!Güncelleme şovu!
Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Yeni nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de satışa çıktı!

100 KG yalıtım malzemesi kullanıldı!

Fiat Fiorino ilk kez kameralara yakalandı

Kamufljalı yakalandı!

Tesla yüzlerce Model 3’ü aynı anda güncelledi

Güncelleme şovu!

Elektrikli Transporter kameralara yakalandı

Elektrikli modasına uydu!

Ferrari Purosangue kameralara yakalandı!

SUV modasına uyuyor

2021 Ford GT 'Studio Collection' karşınızda

Sadece 20 şanslı kişi sahip olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.