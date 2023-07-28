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Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Osman Cevdet Akçay hangi görevlerde bulundu?

28.07.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Cevdet Akçay ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 28 Temmuz 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınıp yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Osman Cevdet Akçay hangi görevlerde bulundu?

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Osman Cevdet Akçay hangi görevlerde bulundu?

Osman Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Osman Cevdet Akçay'ın hayatı ve biyografisi...

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay 1961'de Trabzon'da doğdu.

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Osman Cevdet Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süre akademisyenlik yapan Akçay, 2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler verdi.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN CEVDET AKÇAY HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bir finansal hizmetler firmasında ve aynı gruba bağlı bankada baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu.

Osman Cevdet Akçay'ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir.

Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde danışmanlık vermektedir. Akçay, öğrencilik yıllarında profesyonel olarak Beşiktaş takımında 2 yıl basketbol oynamıştır.

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