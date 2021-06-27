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Yeni mezun doktordan haber alınamıyor!

27.06.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmedi. Genç kızın bugün yapılacak olan mezuniyet balosuna dahi gitmediği öğrenildi. Ablasının hayatından endişe ettiğini belirten Mehmet Altıngeyik, “Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir. Araştırılsın bulunsun” dedi.

Yeni mezun doktordan haber alınamıyor!

Olay, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Öte yandan genç kızın bugün yapılacak olan mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi.

"ADETA SIRRA KADEM BASTI"

Ablasının hayatından endişe ettiklerini belirten aynı okulda okuyan Mehmet Altıngeyik, “Ablam 2 gün önce ablam kayboldu. Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polislerde uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Ben kendisinin kaybolacağını düşünmüyorum. Umarım hayattadır. Hayatından endişe duyuyorum. Yanında hiçbir şey yoktu. Cep telefonu cüzdanı bizdeydi. Eve dönüyordu. Yakın mesafeydi. Her yere başvuru yaptık. Rektörümüzde elinden geleni yapıyor. Kendisinin üzgün olduğunu duydum” dedi.

"AKLIMA BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ablasının mezuniyet balosuna dahi gitmediğini belirten genç, “Mezuniyet balosuna dahi gidemedi. Neden bir insan kaçırılsın. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Aklıma başka bir şey getirmeye çalışıyorum. Kameralara falan baktık. Bir sonuca varamadık. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir. Araştırılsın bulunsun” açıklamasına yer verdi. (DHA)


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antalya
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