Yeni MINI Cooper artık daha iddialı olacak

Tanıtılacak olan ilk modellerden biri yeni nesil Countryman olacak. Diğer modelin kimliği için henüz net bir bilgi yok. Diğer yandan üç kapılı Cooper’da bir yenilenme yaşayacak. Markadan gelen açıklamaya göre ikonik tasarımda devrimsel değişikliklere gidilecek. MINI'nin patronu Bernd Körber yaptığı açıklamada, İngiliz üreticinin 3 kapılı hatchback'i Porsche 911'e benzettiklerini, tıpkı spor coupé gibi markayla özdeşleşmiş bir ikon olarak gördüklerini belirttiler. Böyle durumlarda tasarımla oynamak fazlasıyla risk görünüyor. Fakat Körber, 2023'te tanıtılacak yeni nesil Cooper'ın "son 20 yıldaki en büyük değişimi temsil edeceğini" bildirdi. Yeni model MINI felsefesine sadık kalacak.

YENİ MINI COOPER HANGİ MOTORLAR İLE GELCEK?

Yeni modelin boyutunda önemli değişimlerin olacağı ve elektrikli versiyona geçeceği geçtiğimiz günlerde söylenti olarak geldi. İki motor seçeneğinin de olacağı bildirilen modelde birde crossover seçeneği olacak. Yelpazeyi genişletmeye gelen yeni SUV de elektrik destekli güç ünitelerinden beslenecek.

YENİ MINI COOPER NE ZAMAN GELECEK?

Bir aksilik olmaz ise yeni nesil MINI Cooper, 2023 yılında tanıtılacak. Model daha önce tanıtılacaktı ancak, Covid-19 salgını sebebiyle tanıtım 2 yıl ötelendi. İngiliz marka, Cooper'ı tanıtacağı yıla kadar tüm elektrikli MINI modellerinin üretimini Çin'e tamamen taşımış olacak.



