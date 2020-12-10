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Yeni nesil MINI Countryman'i Almanya'da üretecek

10.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
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Yeni nesil MINI Countryman'i Almanya'da üretecek

Yeni nesil MINI Countryman'in üretim yeri belli oldu. Yeni 2021 MINI Countryman Almanya'da üretecek.

Yeni nesil MINI Countryman nerede üretilecek? soruları cevap buldu. Marka, Yeni nesil MINI Countryman'i Almanya'da üretecek. Ekim ayında bir iddia üzerine ortaya çıkan söylentiler kafaları karıştırdı. BMW, yeni nesil MINI Countryman'in üretimini Almanya'da üretecek söylentileri yayılmaya başlamıştı. Model markadan gelen açıklamaya göre 2023 itibarıyla Countryman, Leipzig'de imal edilecek. Lipzig tesisi, BMW Group tarihinde hem BMW hem de MINI üretiminin yapıldığı ilk fabrika olma yolunda ilerliyor.

Yeni MINI Countryman

YENİ NESİL MINI COUNTRYMAN'İ ALMANYA'DA ÜRETECEK

Alman devi BMW yayınladığı resmi basın bülteninde Countryman'in bir sonraki jenerasyonda %100 elektrikli versiyona kavuşacağını da bildirdi. İngiliz üretici, EV türevinin yanı sıra "son derece verimli" dizel ve benzinli motor seçeneklerini de sunmaya devam edecek.

Yeni MINI Countryman

ÇALIŞMALAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR!

BMW Leipzig tesisinin yöneticisi Hans-Peter Kemser konu hakkında “Son yıllarda fabrikamızı gelecek başarılara hazır etmek için sürekli çalıştık. MINI Countryman'in gelecek neslini üretmek dört gözle beklediğimiz bir fırsat ve bizim için önemli bir kilometre taşı olacak.” diye konuştu.

Yeni MINI Countryman

LEIPZIG TESİSİ’NDE HANGİ MODELLER ÜRETİLDİ?

BMW Group bu tesis de 2 Serisi Active Tourer, yeni nesil 1 Serisi gibi önden çekiş düzenine sahip araçların üretimini gerçekleştirdi. 2013'ten beridir 200 binden fazla BMW i3 çıkarmış. Akılda şu an için yeni nesil Countryman üzerine bir çok soru var. Bunlardan ilki model daha büyük bir SUV versiyonu olarak mı gelecek? İngiliz marka bu sorulara 2023 yılında cevap verecek.

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