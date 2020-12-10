Yeni nesil MINI Countryman nerede üretilecek? soruları cevap buldu. Marka, Yeni nesil MINI Countryman'i Almanya'da üretecek. Ekim ayında bir iddia üzerine ortaya çıkan söylentiler kafaları karıştırdı. BMW, yeni nesil MINI Countryman'in üretimini Almanya'da üretecek söylentileri yayılmaya başlamıştı. Model markadan gelen açıklamaya göre 2023 itibarıyla Countryman, Leipzig'de imal edilecek. Lipzig tesisi, BMW Group tarihinde hem BMW hem de MINI üretiminin yapıldığı ilk fabrika olma yolunda ilerliyor.

YENİ NESİL MINI COUNTRYMAN'İ ALMANYA'DA ÜRETECEK

Alman devi BMW yayınladığı resmi basın bülteninde Countryman'in bir sonraki jenerasyonda %100 elektrikli versiyona kavuşacağını da bildirdi. İngiliz üretici, EV türevinin yanı sıra "son derece verimli" dizel ve benzinli motor seçeneklerini de sunmaya devam edecek.

ÇALIŞMALAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR!

BMW Leipzig tesisinin yöneticisi Hans-Peter Kemser konu hakkında “Son yıllarda fabrikamızı gelecek başarılara hazır etmek için sürekli çalıştık. MINI Countryman'in gelecek neslini üretmek dört gözle beklediğimiz bir fırsat ve bizim için önemli bir kilometre taşı olacak.” diye konuştu.