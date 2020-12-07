Yeni Nissan Qashqai Midnight Edition karşınızda

Yeni Nissan Qashqai Midnight Edition marka tarafından tanıtıldı. Model daha sportif Nissan Qashqai arayanlara hitap ediyor.

YENİ NISSAN QASHQAI MIDNIGHT EDITION'IN TASARIMINDA NELER FARKLI?

Qashqai Midnight Edition, Skypack versiyonu üzerinde genel olarak tasarım değişiklikleriyle geliyor. Akabinde ek donanımlarda sunan model, tasarımda, siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19” siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar, siyah ayna kapakları öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor. Bu değişikliklerin yanı sıra karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları da bu versiyonla sunulacak özellikler arasında bulunuyor.

NISSAN QASHQAI MIDNIGHT EDITION'A ÖZEL GÜVENLİK DONANIMLARI NELER?

Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.

