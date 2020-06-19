HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yeni normalde vaka artışını önlemek için bunlara dikkat!

Yeni normalde vaka artışını önlemek için bunlara dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemlerin artan vaka sayılarını düşürmede büyük önem taşıdığını hatırlatan uzmanlar, covid-19'a karşı dur demenin bizim elimizde olduğunun altını çizdi. Alınacak önlemlerle koronavirüs pandemisini kontrol altına alınabileceğini söyleyen Doç Dr. Elif Hakko, yeni normalle birlikte artan vakalara dikkat çekerek, bulaş riskini düşürmenin yollarını anlattı.

Yeni normalde vaka artışını önlemek için bunlara dikkat!

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Covid-19’dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19’un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti.

1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil.

Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.

2-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.

3-Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.

4-Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre;

Nefes alıp verme: ~20 partikül/dakika

Konuşma: ~200 partikül/dakika

Öksürme: ~200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir)

Hapşırma: ~200 milyon partikül

5-Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde:

  • Bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk

  • Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk

  • Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk

  • Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: (Sürenin uzun olmaması halinde) Düşük risk

  • Market alışverişi: Orta risk (Ancak süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk)

  • Kapalı alanlar: Yüksek risk

  • Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski

  • Restoranlar: Yüksek risk (Açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)

  • İş yerleri/okullar (Sosyal mesafeye dikkat edilse bile): Çok yüksek risk

  • Partiler/düğünler: Çok yüksek risk

  • İş toplantıları/konferanslar: Çok yüksek risk

  • Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Evden spor yapmaya hazır mısın?Evden spor yapmaya hazır mısın?
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi 1 ay önceden işaret veriyor! Bu belirtiler varsa...

Kalp krizi 1 ay önceden işaret veriyor! Bu belirtiler varsa...

Kovid-19 dişleri de vuruyor!

Kovid-19 dişleri de vuruyor!

Evden spor yapmaya hazır mısın?

Evden spor yapmaya hazır mısın?

Sinekten koronavirüs bulaşır mı?

Sinekten koronavirüs bulaşır mı?

Vücuttaki kırışıklıklarını endepeel yöntemi ile geride bırakın

Belli yaştan sonra ortaya çıkıyor! İşte önlemenin yolu

Enfeksiyon düşmanı meyve: Kekreyemiş

Süper meyve! Gören kiraz sanıyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.