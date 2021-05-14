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Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni kararlar ne olacak?  İşte 3 aşamalı plan...

14.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de Ramazan bayramının ortaları itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi; 17 Mayıs’tan itibaren son bulacak. Bu tarihten sonra yeni kararlar bekleniyor. Kulislerde ise 3 aşamalı bir plandan bahsediliyor. Yeni normalleşmenin kademeli olarak hayata geçirileceği söyleniyor.

Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni kararlar ne olacak?  İşte 3 aşamalı plan...

Kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin, belli saatlere kadar açık olacağı öne sürülüyor. Yine hafta sonu cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, akşam saatlerinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının da 19:00’dan 21:00’e alınması bekleniyor. Yeni normalleşmenin 3 aşamalı plan ile yapılması ve yaz aylarında ise herhangi bir kısıtlamanın uygulanmaması gündemde…

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 Mayıs’tan sonra tam kapanma dönemi sona erecek. Yapılacak Kabine toplantısının ardından yeni kararlar açıklanacak.

YENİ KARARLAR NE OLACAK?

Türkiye’de tam kapanma döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları azaldı. Kulislere göre; tam kapanmanın ardından 3 aşamalı yeni bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...

İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK

17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olan tam kapanma ile birlikte ilk başta restoranlar, kafeler ve lokantalar açılıyor ancak saat 20.00'ye kadar...

NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih de 31 Mayıs… 2. aşama adımlarının bu tarihte başlayacağı bekleniyor. Bu dönemde restoran, kafe, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak fakat kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı da yüzde 50 oranla dolu olabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ

Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra başlayacak. Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk başta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü devam etmesi bekleniyor.

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin alınabilecek. Örneğin kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmayacak.

Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni kararlar ne olacak? İşte 3 aşamalı plann

ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA

  1. aşama için konuşulan tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi yerler de 23.45'e kadar açık olacak fakat yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı da yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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