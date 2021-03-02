Yeni normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Yeni "kontrollü normalleşme" döneminin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde, TEM Kavacık Anadolu-Avrupa yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken otobüs duraklarında ise bazı vatandaşlar trafik yoğunluğu sebebiyle uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.

YOĞUNLUK YÜZDE 69

İstanbul genelinde trafiğe çıkan öğrenci servislerinin de etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 07.50'de yüzde 46, saat 08.20'de yüzde 58 ve saat 09.10'da yüzde 60 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, saat 10.10 itibarıyla ise yüzde 60 seviyesinde oldu.

Trafik yoğunluğu saat 18.08 itibarıyla ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

