HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Tanju Bilgiç'in biyografisi

Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Tanju Bilgiç'in biyografisi

14.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanju Bilgiç, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Tanju Bilgiç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Tanju Bilgiç'in biyografisi

Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 5 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Ataması yapılan ülkeler Rusya, Polonya, Ukrayna, Fas ve Burundi. Rusya'nın yeni Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Tanju Bilgiç'in hayatı ve biyografisi...

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilgiç, Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ'İN MESLEKİ KARİYERİ

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

"Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgiliden ölüm tuzağı! Sevgiliden ölüm tuzağı!
Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi! Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi!
Kayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildiKayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Büyükelçi Rusya Tanju Bilgiç

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.