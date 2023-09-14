Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Tanju Bilgiç'in biyografisi

Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 5 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Ataması yapılan ülkeler Rusya, Polonya, Ukrayna, Fas ve Burundi. Rusya'nın yeni Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Tanju Bilgiç'in hayatı ve biyografisi...

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilgiç, Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ'İN MESLEKİ KARİYERİ

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

"Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır."

