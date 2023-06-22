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  4. Yeni salgın tehlikesine dikkat! Kızamık vakaları sonrası uzman isim “Yüzde 99 koruyor” diyerek uyardı

Yeni salgın tehlikesine dikkat! Kızamık vakaları sonrası uzman isim “Yüzde 99 koruyor” diyerek uyardı

22.06.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızamık hastalığı son günlerde Türkiye’nin gündemi arasında yer alıyor. Artan vakaların ardından Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan konu ile ilgili uyarıda bulundu. Saydan kızamık vakalarının önüne geçmek için çocukluk çağı aşılamalarının eksiksiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni salgın tehlikesine dikkat! Kızamık vakaları sonrası uzman isim “Yüzde 99 koruyor” diyerek uyardı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kızamık hastalığında yaşanan artışın ardından vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan kızamık hastalığını önlemede aşının önemine değindi ve “Kızamık aşıları çocukları viral hastalık olan kızamıktan yüzde 99 koruyor” dedi.

Yazılı açıklamasında, kızamığın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ancak aşıyla önlenebilmesinin mümkün olduğuna dikkati çeken Saydan, "Aşılanmama neticesinde salgın ortaya çıkıyor. Son yıllarda dünyada toplumlar arasında ortaya çıkan aşı karşıtlığı ve kararsızlığı giderek artıyor. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar nedeniyle aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükseliyor." dedi.

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"EN ÇOK GÖRÜLEN İKİNCİ ÜLKE TÜRKİYE"

Saydan, DSÖ verilerine göre Türkiye'nin 2023 şubat ayı sonu itibarıyla Avrupa'da kızamık vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke olduğunu belirterek, "Özellikle aşı karşıtlığı ve düzensiz göçle beraber artan kızamık vakalarının önüne geçmek için çocukluk çağı aşılamalarının eksiksiz yapılması şart." ifadesini kullandı.

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"KIZAMIK AŞILARI YÜZDE 99 KORUYOR"

Türkiye'de aşı karşıtlığının giderek arttığını savunan Saydan, şunları kaydetti:
"Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi çocuklarımızla birlikte tüm toplumun sağlığı da hiçe sayılıyor. Çocukların aşılanmasındaki hukuki ve vicdani mesuliyetin ailelerin inisiyatifinde olmaması gerekiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının uyguladığı çocukluk çağı aşı takvimi içinde de yer alan 9'uncu ay ile 1, 4 ve 6'ncı yaşlarda uygulanan kızamık aşıları çocukları viral bir hastalık olan kızamıktan yüzde 99 koruyor.

AŞILAR ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de toplumun bağışıklık sistemini korumaktır. Ülkemizde kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi hastalıklarının aşıları ücretsiz şekilde aşı takvimimizde bulunuyor. Ailelerin bu aşıları çocuklarına yaptırmaları ve toplum sağlığının korunmasını sağlamaları gerekiyor."

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