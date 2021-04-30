HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Skoda Fabia, tanıtıma günler kala detaylandı!

Yeni Skoda Fabia, tanıtıma günler kala detaylandı!

30.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skoda'nın yeni modeli Skoda Fabia için yeni resmi paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Skoda'nın daha önce çizimlerini paylaştığı otomobil, şimdi de iç mekan görüntüsü ile karşımıza çıktı. Yeni Skoda Fabia'nın tanıtımına ise günler kaldı.

Yeni Skoda Fabia, tanıtıma günler kala detaylandı!

Yeni Skoda Fabia için beklentiler oldukça yüksek. Skoda'nın yeni otomobilinde teknolojik detaylara ve daha da gelişmiş bir tasarıma yer vermesi bekleniyor. Hatta markanın yaptığı paylaşımlarla bu beklentilerin bir kısmı doğrulandı. Zira Skoda, yeni Fabia'nın resmi çizim görüntülerini geçtiğimiz hafta paylaştı ve otomobilin genel tasarımı ile alakalı ipuçları verdi. Skoda şimdi ise bir üst basamağa geçti.

İŞTE YENİ SKODA FABIA'NIN İÇİ

Skoda, bu kez yeni Skoda Fabia'nın iç çizim görüntülerini paylaştı. Böylece aracın içindeki bazı teknik detaylar gözler önüne serildi. Buna göre, 4. nesil Fabia'nın içinde dijital bir gösterge paneli var. Orta konsolda ise büyük bir dokunmatik ekran görüyoruz.

Skoda Fabia içi

Skoda'ya göre dokunmatik ekran, modern bilgi-eğlence sistemlerinin yanı sıra diğer birçok araç fonksiyonunun kolaylıkla kontrol edilmesini sağlıyor. Taslak ayrıca, daha büyük Skoda modellerinin temel bir özelliği olan özelleştirilebilir Sanal Kokpiti de gösteriyor.

Skoda Fabia

Amiral gemisi makyajlandı: 2021 Skoda Kodiaq görücüye çıktı!Amiral gemisi makyajlandı: 2021 Skoda Kodiaq görücüye çıktı!

NE ZAMAN TANITILACAK?

Skoda ise otomobilin iç mekanının daha da fazla alan, gelişmiş bir ferahlık hissi ve canlı renkler sunduğunu söylüyor. Fabia'nın selefinden 111 milimetre daha uzun ve 48 milimetre daha geniş olduğu belirtiliyor. Ayrıca otomobilin çizimlerinde full-LED far detayı da yer alıyor.

Skoda Fabia far

Dördüncü nesil Fabia'nın dünya prömiyeri Mayıs ayı başında yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Tesla'nın otomobilini altınla süslediler!Tesla'nın otomobilini altınla süslediler!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan tek tek açıklamıştı! Bugün yayımlandı

Erdoğan tek tek açıklamıştı! Bugün yayımlandı

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.