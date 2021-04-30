Yeni Skoda Fabia, tanıtıma günler kala detaylandı!

Yeni Skoda Fabia için beklentiler oldukça yüksek. Skoda'nın yeni otomobilinde teknolojik detaylara ve daha da gelişmiş bir tasarıma yer vermesi bekleniyor. Hatta markanın yaptığı paylaşımlarla bu beklentilerin bir kısmı doğrulandı. Zira Skoda, yeni Fabia'nın resmi çizim görüntülerini geçtiğimiz hafta paylaştı ve otomobilin genel tasarımı ile alakalı ipuçları verdi. Skoda şimdi ise bir üst basamağa geçti.

İŞTE YENİ SKODA FABIA'NIN İÇİ

Skoda, bu kez yeni Skoda Fabia'nın iç çizim görüntülerini paylaştı. Böylece aracın içindeki bazı teknik detaylar gözler önüne serildi. Buna göre, 4. nesil Fabia'nın içinde dijital bir gösterge paneli var. Orta konsolda ise büyük bir dokunmatik ekran görüyoruz.

Skoda'ya göre dokunmatik ekran, modern bilgi-eğlence sistemlerinin yanı sıra diğer birçok araç fonksiyonunun kolaylıkla kontrol edilmesini sağlıyor. Taslak ayrıca, daha büyük Skoda modellerinin temel bir özelliği olan özelleştirilebilir Sanal Kokpiti de gösteriyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Skoda ise otomobilin iç mekanının daha da fazla alan, gelişmiş bir ferahlık hissi ve canlı renkler sunduğunu söylüyor. Fabia'nın selefinden 111 milimetre daha uzun ve 48 milimetre daha geniş olduğu belirtiliyor. Ayrıca otomobilin çizimlerinde full-LED far detayı da yer alıyor.

Dördüncü nesil Fabia'nın dünya prömiyeri Mayıs ayı başında yapılacak.

