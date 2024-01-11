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Yeni şube açması gündem olmuştu! TMSF'den Dilan Polat açıklaması

11.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), Dilan Polat adını taşıyan yeni güzellik merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi ve yeni merkezlerin açılmasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Franchise sözleşmeleri TMSF'den önce imzalanmıştır" denildi. İşte detaylar...

Yeni şube açması gündem olmuştu! TMSF'den Dilan Polat açıklaması

Tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin mal varlığına el konulmuş ve kayyım atanmıştı. Dilan Polat adını taşıyan güzellik merkezlerinin faaliyetine devam etmesi ve yeni merkezlerin açılması üzerine TMSF'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde, kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğmuştur" denildi.

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"Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF'yi kayyım olarak atayabilmektedir" diye devam edilen açıklama şu şekilde devam etti:

"Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin "acentesi" veya "temsilcisi" değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz."

DHA

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Dilan Polat tmsf engin polat
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