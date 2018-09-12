"Yeni veteriner fakültesi açılmasın" önerisi

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Türkiye'de verilen veterinerlik eğitimi ve fakültelerin geleceği ile eğitim kalitesine ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde, 6-8 Eylül'de gerçekleştirilen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'nın sonuç bildirisi açıklandı. 21 üniversiteden veteriner fakültesi dekanlarının imzaladığı sonuç bildirisinde, önemli bir görev yürüten veteriner hekimlerinin, gerek teorik gerekse pratik bilgi donanımına sahip olmaları için öğretim kadrosu, laboratuvar altyapısı ve hayvan hastanesinin yeterli olduğu veteriner fakültelerinde eğitim öğretime başlamalarının hayati önem arz ettiği belirtildi. Veteriner fakültelerinin sayısından ziyade niteliğinin artırılması ile daha nitelikli veteriner hekimlerin yetişmesinin sağlanacağının vurgulandığı bildiride, aynı zamanda ilerleyen yıllarda hekimlerin istihdamında oluşacak sıkıntıların da önüne geçileceği kaydedildi. - "Yeterli altyapı olmadan fakülteler açılıyor"

Türkiye'de, Avrupa'daki veteriner fakültelerinde olan MR ve tomografi gibi görüntüleme sistemleri ile eğitim veren fakülte sayısının çok az olduğu savunulan bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Kısıtlı imkanlarla eğitim veren veteriner fakültelerinin ne derece geri kaldığı da aşikardır. Avrupa ülkelerinden Almanya'da 5, Fransa'da 4 ve Birleşik Krallık'ta 7 veteriner fakültesi bulunurken bugün ülkemizde 32 veteriner fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerin çoğunun mevcut durumları ile Avrupa koşullarında eğitim verebilmeleri imkansız olacaktır. Yeni açılan veteriner fakültelerinin eğitim öğretime başlamasında, mevcut veteriner fakültelerinden, meslek, birlik ve odalarından görüş alınmamaktadır. Bundan dolayı da çoğu zaman yeterli ve gerekli öğretim üyesi sayısı tamamlanmadan, asgari koşulları sağlamış laboratuvar imkanı olmadan ve en önemlisi de eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verecek hayvan hastanesi bulunmadan eğitim öğretime başlanmaktadır." - "Son açılan fakülteler kapatılmalı" Dekanlar Konseyi toplantısında yeni açılan veteriner fakültelerinde eğitim öğretime başlanabilmesi için aranacak kriterler de belirlendi.

Sonuç bildirisinde, buna göre kriterler şöyle sıralandı: "Eğitim binası (derslikler ve öğretim üyeleri için yeterli ofisler bulunmalı), öğrenci uygulama, laboratuvar ve donanımı, araştırma laboratuvarları ve donanımı bulunmalı, Hayvan Hastanesi (çiftlik hayvanları, at ve pet hayvanları için ayrı muayene, operasyon ve doğum üniteleri, hospitalizasyon üniteleri, enfeksiyöz hastalıklar üniteleri ve nekropsi salonları bulunmalı), araştırma ve uygulama çiftliğinin olması, eğitim öğretime başlamadan önce her ana bilim dalı için en az bir öğretim üyesi atanmış olmalıdır. Tüm öğretim üyelerinden en az 3'ü profesör ve 3'ü de doçent olması zorunlu olmalıdır. Her ana bilim dalı için en az bir araştırma görevlisi atanmış olmalıdır." Bildiride, yeni eğitim öğretime başlayacak veteriner fakültelerinin, maksimum 20 öğrenci alabilmesi ve bu sayının en az 5 yıl sabit tutulması gerektiği belirtildi. Yeni eğitim öğretime başlayacak veteriner fakültelerinin bulunduğu üniversitelerde, sağlık bilimleri enstitülerinin kurulmuş ya da kurulacak olmasının gerektiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: