"Yeni veteriner fakültesi açılmasın" önerisi

Sonuç bildirisinde, buna göre kriterler şöyle sıralandı:

"Eğitim binası (derslikler ve öğretim üyeleri için yeterli ofisler bulunmalı), öğrenci uygulama, laboratuvar ve donanımı, araştırma laboratuvarları ve donanımı bulunmalı, Hayvan Hastanesi (çiftlik hayvanları, at ve pet hayvanları için ayrı muayene, operasyon ve doğum üniteleri, hospitalizasyon üniteleri, enfeksiyöz hastalıklar üniteleri ve nekropsi salonları bulunmalı), araştırma ve uygulama çiftliğinin olması, eğitim öğretime başlamadan önce her ana bilim dalı için en az bir öğretim üyesi atanmış olmalıdır. Tüm öğretim üyelerinden en az 3'ü profesör ve 3'ü de doçent olması zorunlu olmalıdır. Her ana bilim dalı için en az bir araştırma görevlisi atanmış olmalıdır."

Bildiride, yeni eğitim öğretime başlayacak veteriner fakültelerinin, maksimum 20 öğrenci alabilmesi ve bu sayının en az 5 yıl sabit tutulması gerektiği belirtildi.

Yeni eğitim öğretime başlayacak veteriner fakültelerinin bulunduğu üniversitelerde, sağlık bilimleri enstitülerinin kurulmuş ya da kurulacak olmasının gerektiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: