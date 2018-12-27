Yeni Xbox nasıl olacak?

Microsoft, Xbox One X ile gerçek anlamda 4K çözünürlükte oyun deneyim sunmaya başlamıştı. Rakibi karşısında donanımsal olarak çok önde olan Microsoft, maalesef ki özel oyunlar bölümünde tökezlemişti. Windows ile Xbox’ı birleştirme gibi asrın hatasını yapan Microsoft, 2020 yılında satışa sunulacak olan yeni nesil Xbox ile bu hatayı tekrar edecek gibi görünüyor.

Bugün gelen sızıntılara göre; yeni nesil Xbox, 4K çözünürlük, 240 FPS ve VR teknolojisini destekleyecek. Bu modelde de klavye ve mouse desteğinin de olacağı söyleniyor. Yeni nesil Xbox’ın üç farklı sürümünün olacağı söyleniyor. Bunlardan ilki Blu-Ray okuyuculu sürüm, diğeri Blu-Ray okuyucu olmayan yani sadece dijital oyun oynatan sürümü son olarak da sadece stream ile çalışan bir sürüm.

Stream ile çalışan sürümün şimdiden Türkiye’ye gelmeyeceğini peşin peşin söyleyelim. Geniş internet bağlantısı isteyecek olan Stream mantığı ile çalışacak olan Xbox’ın, fiyat olarak da daha ucuz olacağını söyleyebiliriz. Microsoft donanımdan edeceği karı muhtemelen stream servisinden daha fazla edecek.

PlayStation 5 ile yarışacak olan yeni Xbox’ın artık donanım ile işi çözemeyeceğini anlaması gerekiyor. Umarız Microsoft’un satın aldığı yeni stüdyolardan düzgün ve sadece Xbox’a özel oyunlar çıkar.

En ilginç PlayStation tasarımları!



