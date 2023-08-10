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Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hülya Kaya hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

10.08.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de Yalova oldu. Peki, Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hülya Kaya hangi görevlerde bulundu?

Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hülya Kaya hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Yalova Valisi Hülya Kaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Yalova Valisi Hülya Kaya hakkında merak edilenler...

HÜLYA KAYA KİMDİR?

Hülya Kaya 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi.

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden ve 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2001 yıllarında Nottingham'da yabancı dil ve kamu yönetimi kursuna katılmıştır. 2009 yılında Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2015'te doktora eğitimine gönderilmiştir. 2018'de Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamlamıştır.

YENİ YALOVA VALİSİ HÜLYA KAYA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1999 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda görev almıştır. Sırasıyla; Altınekin, Oğuzlar ve Yenişarbademli kaymakam vekilliği, Eskil (2001-2003) ile Tut (2003-2006) İlçesinde kaymakamlık, Kahramanmaraş (2006-2008) Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Sarayönü kaymakamlığı (2009-2010) görevini yürütmüştür. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanmış, 2018-2020 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2020 yılından itibaren Pendik kaymakamı olarak görev yapmakta iken 2023 yılında Yalova valisi olarak atanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2010-2014 yılları arasında Genel Sekreter Danışmanı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi çalışmaları koordinatörü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Yalova Valiliğine atanan Hülya Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.

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