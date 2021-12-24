Yeni yıla önce kendinizi ödüllendirerek girin! İşte en güzel ve uygun fiyatlı kırmızı çamaşır önerileri

İtalyanların başlattığı yeni yıla kırmızı iç çamaşırı giyerek girme modasına uymak isteyenler, şans getirdiğine inananlar, kendini şımartmak ve ödüllendirmek isteyenler buraya! Hem kadınlar hem erkekler için birbirinden güzel ve hesaplı iç çamaşırlarını sizler için inceledik.

1. Spor ama şık bralet takımıyla kendinizi şımartın

Klasiklerden şaşmayanların bayılacağı bir modelle karşınızdayız. Şık bralet tasarımı ve orta bel kesim küloduyla Bross Kırmızı Kadın Sütyen Külot Takımı yılbaşı gecesi kendini şımartmak isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Hemen hemen her kombinle uyum sağlayan bu takımın desteksiz sütyen yapısı sayesinde kendinizi rahat hissedecek, sütyen ve külotlarında bulunan lastikleriyle hem şık hem spor bir tarz yakalayacaksınız. Ayrıca canlı kırmızı rengi ve dantelli dokusuyla kendinizi fazlasıyla seksi hissedebilirsiniz!

Sadece yılbaşına değil her özel geceye uyum sağlayabilecek bu güzel iç çamaşırı takımına buradan ulaşabilirsiniz.

2. Sade ve esnek yapısıyla rahat edin

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Yılbaşı gecesi özel hissetmek isteyen erkekleri de tabi ki unutmadık! Sıradaki ürünümüz sade ve rahat yapısıyla dikkat çeken Bambol Bambu Boxer. Ürün, koyu kırmızı rengi dışında 5 farklı renk seçeneği ve 4 farklı beden kalıbı sunuyor. Uygun fiyatlı ve rahat oluşunun yanı sıra bambu kumaşı sayesinde esnek ve vücudu saran bir yapıya sahip. Ayrıca antibakteriyel kumaşıyla daha temiz ve sağlıklı bir kullanım vadediyor.

Düz rengiyle ve iddialı kumaşıyla 4 mevsim kullanabileceğiniz Bambol Bambu Boxer'ı daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Farklılık isteyenler için babydoll!

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Yılbaşı gecesinde daha özel ve farklı şeyler giyip kendinizi hiç olmadığınız kadar çekici hissetmek istiyorsanız bu model tam size göre! Canlı kırmızı rengiyle şık bir görünüm sağlayan ürünün en güzel yanı ise boyundan askılı olması. Mimmi Love Dantelli Fantezi İç Çamaşır Takımı; mini tül eteği, rahat sütyen kesimi, dantelli üçgen sütyen bölgesiyle rahat bir kullanım sağlıyor. Tangasıyla beraber satılan bu seksi babydoll ile yeni yıla hiç olmadığınız kadar çekici girebilirsiniz!

Kaliteli kumaşı ve sağlam dikişleriyle uzun ömürlü kullanım sağlayan Mimmi Love Dantelli Fantezi İç Çamaşır Takımı'na bu linkten ulaşabilirsiniz!

4. Push up desteği sayesinde daha güzel bir görünüm

Destekli sütyenlerden vazgeçemeyenlerdenseniz yılbaşı gecesinde bu muhteşem modelle kendinizi şımartabilirsiniz. Trendyolmilla Kırmızı Dantelli Örme Sütyen Külot Takımı, canlı rengi ve sütyenin üzerindeki desen detayıyla harika bir görünüm sağlıyor. Ayarlanabilir sütyen askıları sayesinde bedeninize uygun hale getirebileceğiniz ürün, sütyen ve külot kenarlarındaki derin dantel işlemeleriyle ayrı bir hava yakalıyor. Külotun arka kısmı da tamamen dantel olduğu için üzerinizde yokmuş kadar rahat hissedeceğinizden şüphe yok!

Trendyolmilla Kırmızı Dantelli Örme Sütyen Külot Takımı’nı daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Ho ho ho! Bu boxerlar tam yılbaşına göre!

Erkeklerin yılbaşı ruhunu sonuna kadar hissedebilecekleri farklı bir boxer modeliyle karşınızdayız! Paket halinde satılan Mavi Yılbaşı Temalı 2'li Boxer Seti, kırmızı tek renk boxer ve yazılı kırmızı boxerı beraber sunuyor. Üzerindeki kar tanesi desenleri ve yılbaşına uyumlu "Ho Ho Ho" yazılarıyla yeni yıla girerken daha özel hissedebilirsiniz. Konforlu ve klasik kesimiyle her anınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. %95 pamuk içeren kumaşı sayesinde size kendinizi iyi hissettirecek bu model, aynı zamanda uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Mavi Yılbaşı Temalı 2'li Boxer Seti’ni satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

6. Yılbaşı gecesinde de rahat ve özgür hissedin

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Özel bir gün de olsa rahatlığından ödün vermeyen ve spor tarzından vazgeçmeyen kadınlar için harika bir modelle karşınızdayız! Yumuşak, telsiz ve dolgusuz sütyen yapısıyla rahatlık ve özgürlük sunan Herita Kadın Kleo Kırmızı Dantelli Bralet Takımı, külot ve sütyen kenarlarındaki minik işleme detaylarıyla dikkat çekiyor. Oldukça kullanışlı olan bu takımdaki sütyenin alt kısmında bulunan lastik sayesinde konforunuzu korurken klasik kesim küloduyla yeni yıla çok daha mutlu girebilirsiniz.

Uyurken bile yokmuş hissi verecek bu kırmızı spor iç çamaşırı takımına bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Geyik ve kar desenleri yeni yılın olmazsa olmazı!

Hemen hemen her üründe görülen ve yeni yıl klasiklerinden olan kar tanesi, geyik ve çam ağacı desenleri çoğu insanın kalbini çalmış durumda. Kazaktan eldivene, çoraptan şapkaya her yerde bulunan bu klasik yılbaşı desenleri artık iç çamaşırınızda! Yeni yıl ruhunu sonuna kadar yaşayabileceğiniz Guda Erkek Kırmızı Geyikli Boxer, yumuşak bel lastiğiyle özgürlüğünüzü kısıtlamıyor ve rahat bir kullanım sağlıyor. Canlı kırmızı rengine, %95 pamuk kumaşına ve Noel temalı tasarımına bayılacağınız bu model, geniş beden aralığı sayesinde herkese hitap ediyor!

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8. Kurdeleli modellerle hem klasik hem şık görünün

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Büyük kırmızı kurdeleler kadar sevimli ve şık görünen başka bir şey olamaz! Braletin ortasında bulunan büyük parlak kurdelesi ve hipster kesim küloduyla Imoda Kadın Kırmızı Sütyen Külot Takımı karşınızda! Canlı kırmızı rengi ve tamamen dantel oluşuyla yılbaşı gecenize mükemmel bir uyum sağlayacak bu iç çamaşırı takımının fiyatı da oldukça uygun. 6 farklı renk seçeneği sunan bu takım; desteksiz, telsiz ve dolgusuz sütyen yapısıyla dikkat çekiyor. Esnek ve ayarlanabilir sütyen askılarıyla da vücudunuzu kusursuz bir şekilde sarıyor!

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9. Sevimli desenlerle yeni yıl ruhunu yaşayın

3'lü paket halinde satılan Defacto Yılbaşı Temalı Slim Fit Boxer; koyu yeşil, gri ve kırmızı renklerini bir arada sunuyor. Klasik yılbaşı desenlerinden sıkıldıysanız yeşil renkteki üründe bulunan küçük köpek desenlerine bayılacaksınız! %95 pamuk kumaşıyla gün boyu rahat hissederken slim fit kesimi sayesinde hareketlerinizi kısıtlamak zorunda kalmayacaksınız. Her 3 ürünün de bel kısmında bulunan kırmızı esnek lastikleri oldukça rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca hesaplı fiyatı sayesinde bütçenizi sarsmıyor!

Defacto Yılbaşı Temalı Slim Fit 3'lü Boxer’ı incelemek ve satın almak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz!

10. Yeni yıla seksi bir giriş yapın



Yılbaşı gecesi oldukça özel çünkü rivayete göre yeni yıla nasıl girerseniz tüm yılınız öyle geçer. Yeni yıla seksi bir giriş yaparak hem kendinizi şımartabilir hem bu geceyi daha özel hale getirebilirsiniz. Kırmızı rengiyle, jartiyeriyle, push up destekli braletiyle, ipli tangasıyla ve dantel yapısıyla hiç olmadığınız kadar çekici hissedeceksiniz! Birçok farklı ürünü bir arada sunan bu seksi iç çamaşırı takımı, ayarlanabilir sütyen askılarıyla da rahat bir kullanım sağlıyor.

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