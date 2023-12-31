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Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik başladı!

31.12.2023 18:10 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik başladı!

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik oluştu. Yılbaşını İstiklal Caddesinde geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.

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Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, olumsuzluklara karşı önlem aldı.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı ekipler de Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

(DHA)

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