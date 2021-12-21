Kuaförde ombre devri kapanıyor! İşte karşınızda evde kendi ombrenizi yapabilmeniz için bilmeniz gerekenler...

Oldukça uzun zamandır trend olan ve hemen her renkle denenen ombre modası hiç geçmeyecek gibi duruyor. Kuaförlerde yaptırıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edileceği düşüncesinin aksine evde kendi ombrenizi yapmak hiç de fena bir fikir değil. Gereken malzemeleri temin edip istediğiniz rengi seçerek kolayca yapabileceğiniz ombre uygulamasını birlikte inceleyelim!

EVDE OMBRE YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 çift eldiven

Alüminyum folyo

Boya fırçası

Boya kabı

Ombre için tercih ettiğiniz renkteki saç boyası

EVDE OMBRE NASIL YAPILIR?

Öncelikle hazır kutularda satışa sunulan saç boyasını arkasındaki talimatlara uygun bir şekilde hazırlayın. Hazırlama esnasında boya kutusu içerisinden çıkan tüm malzemelerin homojen bir şekilde karıştığından emin olun.

Saçlarınızı ince bir tarak yardımıyla tarayın.

Ombre yapmak istediğiniz uzunluğu kendiniz belirleyin ve bu bölgeyi boya uygulamasına hazırlayın.

Saçınıza derinden işlemesi için ufak ufak tutamlar alın ve ellerinizle saçınıza masaj yapar gibi boyayı sürün.

Boya uyguladığınız saç tutamlarını ince tarakla tarayın ve her bir saç tutamını ayrı ayrı alüminyum folyo ile sarın.

Boyanın rengine göre değişmekle birlikte ortalama 25-35 dakika kadar bekleyin.

Saçlarınızı yıkayın ve bakım kremleri uygulayın.

EVDE OMBRE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Saçınızın renk tonuna göre değişmekle birlikte uygulama öncesinde saç açma işlemi yapabilirsiniz.

Hazır boyaların içerisinde yer alan malzemeleri doğru şekilde karıştırdığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca boyayı hazırladıktan hemen sonra kullanmaya özen göstermelisiniz.

Uygulama esnasında saçın her bir tutamını aynı hizada boyamalısınız.

Seçtiğiniz hazır boyanın kullanım talimatlarına birebir uymalı ve boyayı bekleme süresinden daha az ya da daha fazla saçlarınızda bekletmemelisiniz.

Boyama sonrasında mümkünse saç bakım kremlerinden ya da doğal yağların gücünden faydalanmalısınız.



