Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş! On binler Galata Köprüsü'ne akın etti: Bakan Bak, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Berat Albayrak...

Yeni yılın ilk gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için on binlerce kişi harekete geçti. Galata Köprüsü'nde buluşan vatandaşlar Filistin'e destek ve şehitlerimiz için sloganlar attı. Köprüden gelen kareler dikkat çekti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.

Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

SLOGANLAR ATILDI

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.

BAKAN BAK, BİLAL ERDOĞAN, MUSTAFA ŞENTOP DA KATILDI

Sabah namazının ardından oluşturulan kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

Yürüyüşe katılanlar arasında ayrıca eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, T3 Vakfı kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da vardı.

ON BİNLERCE KİŞİ SLOGANLAR EŞLİĞİNDE GALATA KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜDÜ

Yürüyüş kapsamında bazı katılımcılar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'ye geldi. Kalabalık nedeniyle bazı kişiler caminin dışında namaz için saf tuttu.

Namazdan önce okunan Fetih Suresi'nin ardından cemaatle sabah namazı eda edildi. Daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından katılımcılar, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

BAZI KATILIMCILAR FİLİSTİN ATKISI TAKTI

Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camisi'ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü.

Caminin dolması nedeniyle katılımcılardan bir kısmı, bahçede sabah namazını kıldı. Ardından caminin bahçesinde toplanan grup, "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı, tekbir getirdi.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okunurken katılımcılar da "burada" diyerek karşılık verdi.

"YENİ YILIN İLK MESAJINI TÜM DÜNYAYA TÜRKİYE'DEN ULAŞTIRACAĞIZ"

Milli İrade Platformundan geçtiğimiz günlerde yürüyüşün duyurulduğu açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtilmişti.

Katil İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

(AA)





