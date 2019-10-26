Yeni Yusufeli yükseliyor

İmar planına göre 3 bölgede inşa edilen yeni ilçe yerleşim yerinde, DSİ tarafından altyapısı tamamlanan bölgeler TOKİ'ye teslim edildi.

TOKİ tarafından tamamlanan Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Projeleri'nin 11 Mart 2015'te DSİ'ye teslim edilmesinin ardından 20 Mayıs 2015'te ihale yapıldı. Temmuz 2015'te başlanan yerleşim yeri altyapı çalışmalarında 9,5 milyon metreküp kazı ve 8,5 milyon metreküp dolgu ve 7 dolgu batardosu imalatı tamamlandı.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları, 3 bölgede yürütülüyor.

TOKİ'ye teslim edilen ve 21 Haziran 2017'de ihalesi gerçekleştirilen 3. bölgenin üst yapı çalışmaları, 15 Temmuz 2017'de yüklenici firma tarafından başlandı. İş kapsamında 3. bölgede 334 konut, 6 iş yeri, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlandı. Bölgedeki altyapı ve peyzaj işlerine devam ediliyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen ikinci ihale kapsamında 3. bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması planlanıyor.

DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ'ye teslim edilen ve ağırlıklı olarak kamu binalarının inşa edileceği 1. bölgede de üst yapı çalışmaları yürütülüyor.

Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım işi sürüyor. İş kapsamında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yeni ilçe merkezindeki 2. bölgede de alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları için yıl içinde ihaleye çıkılması bekleniliyor.