HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgını yok ettik

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgını yok ettik

27.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınında hastalığın yayılmasını fiilen durdurduklarını belirterek 'Savaşı kazandık' dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgını yok ettik

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınında hastalığın yayılmasını fiilen durdurduklarını belirterek "Savaşı kazandık" dedi.

Salgının ilk günlerinden itibaren sınırlarını kapatan ve çok sıkı önlemler uygulamaya başlayan yaklaşık beş milyon nüfuslu ülkede Pazar günü sadece bir yeni vaka rapor edildi.

Toplam 1469 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.

SINIRLAMALAR HAFİFLETİLİYOR

Ülkede yarından itibaren sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki bazı sınırlamalar kaldırılıyor.

Paket servisi veren lokantalar ile inşaat malzemesi satan mağazalar gibi bazı küçük işletmeler yeniden açılacak.

Ancak Başbakan Ardern, halkı rehavete kapılmama konusunda uyardı ve "Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz" dedi.

Hükümetin açıklamasına göre, öğrencilerin çoğu evlerinde kalmaya devam edecek, alışveriş merkezleri açılmayacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesi yine yasak olacak. Ülkenin sınırları da kapalı kalmaya devam edecek.

Yeni Zelanda Sağlık İdaresi Genel Müdürü Ashley Bloomfield, son günlerde vaka sayısında görülen düşüşe gönderme yaparak "Bu bize, hastalığı ortadan kaldırma hedefine ulaştığımız konusunda güven veriyor. Bu yeni vakaların görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama vakalarımızın nereden geldiğini biliyor olacağız" dedi.

Yeni Zelanda Başakanı Jacinda Ardern, erken alınan tedbirler sayesinde ülkenin büyük bir felaketi atlattığını söylüyor.

ERKEN ALINAN TEDBİRLER

Yeni Zelanda, salgının ilk haftalarında ülkedeki vaka sayısı onlarla ifade edilirken sıkı önlemler uygulamaya başladı.

Sınırlar kapatıldı, ülkeye gelen tüm kişiler karantinaya alındı. İş yerleri, okullar kapatılırken çok sayıda kişiye test yapıldı ve kapsamlı bir temas takip programı uygulandı.

Ardern, "Modellemelere göre, tüm bunları erken bir zamanda yapmasaydık, günde ortalama bin yeni vaka görülecekti. Kolektif çabalarımızla başımıza gelebilecek en kötü şeyi durdurduk ve savaşı kazandık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Koronavirüs beyne zarar veriyor mu? Koronavirüs beyne zarar veriyor mu?
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda ARDERN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Playstation 4

Playstation 4

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Bir ülke daha koronavirüse diz çöktü

Bir ülke daha koronavirüse diz çöktü

İspanya'da çocuklar 6 hafta sonra sokakta

İspanya'da çocuklar 6 hafta sonra sokakta

Parklara gidilmesini önlemek için çiçekler budandı

Parklara gidilmesini önlemek için çiçekler budandı

Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu'ya talep patlaması

Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu'ya talep patlaması

Koronavirüs beyne zarar veriyor mu?

Koronavirüs beyne zarar veriyor mu?

Koronavirüsün ilk merkez üssünde son durum ne?

Koronavirüsün ilk merkez üssünde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.