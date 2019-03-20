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Yeni Zelanda Cuma ezanını canlı yayınlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Cuma ezanını canlı yayınlayacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısının ardından, Cuma ezanının radyo ve televizyondan canlı yayınlanacağını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre Ardern, Cuma ezanının, Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlanacağını söyledi.

Cuma namazı için camilerde toplanan Müslümanlara destek verme arzusu içinde olunduğunu ifade eden Ardern, "(Cuma günü) TVNZ ve RNZ aracılığıyla ezanı ulusal olarak yayınlayacağız." dedi.

Başbakan Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü, terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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cuma vakti terör saldırısı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

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