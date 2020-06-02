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Yeni Zelanda'da bir tane pozitif vaka kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarı sağlayan ülkelerin başında geliyor. Yeni Zelanda'da şu anda sadece bir tane pozitif koronavirüs vakası bulunuyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern sosyal mesafe ve toplanma dahil yasakları kaldıracaklarını söyledi.

Yeni Zelanda'da bir tane pozitif vaka kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede başarıya ulaştıklarını söyledi. Başbakan Ardern 8 Haziran'daki kabine toplantısında, sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplantı dahil tüm yasakları kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Ülke içinde şu anda sadece bir tane pozitif corona virüs vakası kaldığını belirten Başbakan Ardern, deniz aşırı corona virüs vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Corona virüs salgınıyla en erken mücadele eden ülkelerden biriyiz. Bunda başarılı olduk ve normal hayata dönen ilk ülkelerden olduk. Son 11 günde ülkemizde yeni corona virüs vakasına rastlamadık. Sadece bir tane pozitif vakamız bulunuyor" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern deniz aşı vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var" şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda 7 haftalık karantinayı 14 Mayıs'ta bitirmişti. Ancak sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplanma yasakları devam etmişti.

Yeni Zelanda'da 1504 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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