Yeni Zelanda’da şaşırtan görüntü! Gökyüzü turuncuya döndü

Avustralya’da devam eden şiddetli orman yangınları nedeniyle yükselen duman, komşu ülke Yeni Zelanda’da da etkisini gösterdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Auckland kentinde gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Avustralya’nın güneyinden 2 bin kilometre uzaklıkta yer alan Auckland kentinin bir bölümü, aylarca süren orman yangınlarından uzun süre etkilenmişti.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI



Auckland polisi, acil yardım hattını arayan vatandaşları hattı meşgul etmemeleri konusunda uyardı. Dumandan etkilenen kent sakini Zimena Dormer-Didovich, "Biz çok uzaktayız, bu yüzden bu bizim için şok edici bir durum. Duman çok yoğun" ifadelerini kullandı.

5.25 MİLYON HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU



Eylül ayından bu yana Avustralya’daki orman yangınları nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, bin 500’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ülkede 5.25 milyon hektardan fazla alan da küle döndü.

Kaynak: İHA

