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Yeni Zelanda silah yasasını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından tarihi bir adım attı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.
Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından tarihi bir adım attı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, başkent Wellington’da Polis Bakanı Stuart Nash ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, silah yasasında gidilen değişiklikleri anlattı. Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu. Ardern, "Saldırıdan 6 gün sonra, tüm yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını ilan ediyoruz" ifadesini kullandı. Ülkede silah sahiplerinden silahların bedelleri ödenerek alınacağını kaydeden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, yeni yasanın 11 Nisan’a kadar yürürlüğe gireceğin dile getirerek, "Tarihimiz sonsuza kadar değişti, şimdi de yasalarımız değişiyor" dedi.

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