Yeni Zelanda'daki orman yangınında acil durum ilan edildi

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'nın Güney Adası’'ndaki Nelson kenti yakınlarında dün başlayan ve kontrol altına alınamayan yangının tehdidi altındaki 170 evin boşaltıldığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Nelson kentini Güvercin Vadisi bölgesinden başlayan ve Tasman Bölgesine kadar yaklaşık bin 780 hektarlık alanda kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle belediye tarafından acil durum ilan edildi.

Bölgedeki Tasman Belediyesi tarafından acil durum ilan edilmesinin ardından yangının etkili olduğu Güvercin Vadisi'nde 170 evin tahliye edildiği bildirildi.

Şu ana kadar yaralanma ve can kaybının bildirilmediği yangında, bölgedeki hayvanların oluşturulan tahliye merkezlerine götürülmesinin sürdüğü duyuruldu.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 16 helikopterin havadan, itfaiye ekiplerinin de ağır iş makinelerinin desteğiyle karadan müdahale ettiği yangının, kontrol henüz kontrol altına alınmadığı açıklandı.

Tasman Belediyesi tarafından yayımlanan bildiride vatandaşlar uyarılarak, Tasman Sivil Savunma, Nelson Belediyesi ve Tasman Bölge Konseyinin sosyal medya hesaplarının yanı sıra bölge radyolarından gelecek güncellemeleri takip etmeleri istendi.

