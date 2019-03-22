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Yeni Zelanda'daki terör kurbanları kutsal topraklarda unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Mekke ve Medine'de Yeni Zelanda'daki terör kurbanları için gıyabi cenaze namazı kılındı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de cuma namazının ardından, geçen hafta Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığı belirtildi.

Kâbe'deki namazı Mahir el-Muaygıli, Mescid-i Nebevi'deki namazı ise Şeyh Abdullah el-Buaycan'ın kıldırdığı aktarıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
medine Mekke Yeni Zelanda

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