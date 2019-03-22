Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

Burada bir konuşma yapan Çelik, Yeni Zelanda'daki teröristin Müslümanları bilhassa Türk milletini hedef aldığını, bunu yaparken de tarih okuduğunu sandığını belirterek, "Ama tarihi tam okuyamamış. Türk milletinin böyle korkutulamayacağını, Türk İslam milletinin böyle şeylerden korkmadığını bilmiyor." dedi.

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, programı düzenleyen derneklerin başkanları, bazı Hristiyan derneklerinin temsilcileriyle çok sayıda Müslümanın iştirak ettiği etkinlikte, Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi.

Teröristin tarih okuması durumunda ecdadın düşmanlarıyla nasıl baş ettiğini çok iyi bileceğini ifade eden Çelik, "Ecdadımızın sevgi ve saygı ile yaklaşanlara sevgi ve saygıyla yaklaştığını çok iyi biliyoruz. Biz de burada her zaman söylüyoruz; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, din düşmanlığını asla kabul etmeyiz. Buradaki din düşmanlığı da bizim için bütün dinleri kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de Yeni Zelanda'daki saldırıların terörün, şiddetin ve nefretin dini olmadığını gösterdiğini belirterek, "Biz toplum olarak insanlık dışı beyanlara ve davranışlara birlikte karşı çıkmalıyız. Nefret ve şiddet bizim ortak düşmanımızdır." diye konuştu.

