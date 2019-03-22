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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 01:17 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit okundu

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin'de Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kur'anı Kerim okundu.

Almanya İslam Konseyi (IR), Berlin İslam Federasyonu (IF), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Bölgesi, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Berlin ve Berlin Alperen Ocakları tarafından kentin büyük camilerinden Mevlana Camisi'nde, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatın kaybedenler için "Büyük dua programı" etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, programı düzenleyen derneklerin başkanları, bazı Hristiyan derneklerinin temsilcileriyle çok sayıda Müslümanın iştirak ettiği etkinlikte, Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi.

Burada bir konuşma yapan Çelik, Yeni Zelanda'daki teröristin Müslümanları bilhassa Türk milletini hedef aldığını, bunu yaparken de tarih okuduğunu sandığını belirterek, "Ama tarihi tam okuyamamış. Türk milletinin böyle korkutulamayacağını, Türk İslam milletinin böyle şeylerden korkmadığını bilmiyor." dedi.

Teröristin tarih okuması durumunda ecdadın düşmanlarıyla nasıl baş ettiğini çok iyi bileceğini ifade eden Çelik, "Ecdadımızın sevgi ve saygı ile yaklaşanlara sevgi ve saygıyla yaklaştığını çok iyi biliyoruz. Biz de burada her zaman söylüyoruz; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, din düşmanlığını asla kabul etmeyiz. Buradaki din düşmanlığı da bizim için bütün dinleri kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de Yeni Zelanda'daki saldırıların terörün, şiddetin ve nefretin dini olmadığını gösterdiğini belirterek, "Biz toplum olarak insanlık dışı beyanlara ve davranışlara birlikte karşı çıkmalıyız. Nefret ve şiddet bizim ortak düşmanımızdır." diye konuştu.

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Berlin Kur'an-ı Kerim terör saldırısı Yeni Zelanda

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