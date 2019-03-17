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Yeni Zelanda'daki terör saldırısının kurban ve tanıkları dehşet anlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

AA muhabiri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında, kurbanların yakınları ve tanıklarla görüştü - Terör saldırısında babası çok sayıda kurşunla yaralanan Pakistanlı Yasir Amin Nasır: - "Hastaneye vardığımda kendi acımı unutmaya çalıştım çünkü diğer insanlar ağlıyordu. Korkunçtu. Her yerde bir tarafa koşuşturan çok sayıda yaralı vardı" - Bangladeş asıllı Muhammad Methan Nur: - "Arkadaşım Zekeriya'nın yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için terörist saldırının olduğu günden beri her gün buraya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımız öldü fakat Zekeriya hala kayıp" - Kurban yakınlarından Pakistan kökenli Radia Quazi: - "Böyle bir şeyin Yeni Zelanda'da olabileceğini asla beklemiyorduk. Yeni Zelanda'nın dünyadaki en barışçıl ülke olduğunu düşünüyorduk fakat bu terörist saldırı Yeni Zelanda'da oldu"

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR/ZUHAL DEMİRCİ - Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısının tanıkları ve kurbanların yakınları, yaşadıkları dehşet anlarını paylaştı.

Terör saldırısının tanıkları ve kurbanların yakınları yaşadıkları dehşet anlarını AA muhabirine anlattı.

Auckland Camisi İmamı Ebubekir Patel, terör saldırısı haberlerini duyduktan sonra Müslüman topluluğa destek olmak için Auckland'dan ülkenin güneyindeki Christchurch kentine geldiğini belirtti.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında bazı aile dostlarının olduğunu ifade eden Patel, 30 yaşında hayatını kaybeden bir aile dostunun çok küçük yaşlarda 3 çocuğu olduğu bilgisini paylaştı.

Patel, "Ülkemizin dört bir yanında yaşayan insanların bize destek olmaları ricasında bulunuyorum. Böylelikle bu ülkeyi kurtarabiliriz." ifadesini kullandı.

- "Hastanedeki yaralıları görünce kendi acımı unutmaya çalıştım"

Terör saldırısında babası yaralanan Pakistanlı Yasir Amin Nasır, 5 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve babası Muhammed Emin Nasır'ın yaklaşık 3 hafta önce Pakistan'dan kendisini ziyaret için geldiğini anlattı. Christchurch Belediyesinde bilgisayar uzmanı olarak çalışan Nasır, babasıyla camiye yakın bir yere arabayı park ettikten sonra camiye doğru yürümeye başladıklarını, kısa süre sonra da teröristin silah seslerini duyduklarını aktardı.

İlk başta bir grup insanın silahlı çatışma içerisinde olduğunu düşündüğünü söyleyen Nasır, kısa süre sonra etrafa ateş saçan teröristi gördüklerini ve daha sonra babasıyla koşmaya başladıklarını söyledi.

Nasır, teröristin kendilerinden daha hızlı koşarak yaklaştığını ve ateş etmeye başladığını, babasının bu esnada yaralandığını aktardı.

Babasına çok sayıda kurşunun isabet ettiğini ve geçirdiği iki ameliyatın ardından babasının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü söyleyen Nasır, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye varana kadar bunun camide yaşandığının farkına varmadım. (Saldırının) Sadece bana ve babama yapıldığını düşündüm. Hastaneye vardığımızda çok sayıda insan vardı. Kendi acımı unutmaya çalıştım çünkü diğer insanlar ağlıyordu. Korkunçtu. Daha önce böyle bir olaya şahit olmadım. Her yerde bir tarafa doğru koşuşturan çok sayıda yaralı vardı. Şok ediciydi."

- "Zekeriya'dan haber alabilmek için her gün buraya geliyoruz"

Bangladeş asıllı Muhammad Methan Nur ve bir grup arkadaşı, terörist saldırının olduğu günden bu yana cuma namazını kılmak için camiye giden arkadaşı Zekeriya Bhuivan'dan haber alamadıklarını ve Bangladeş'teki ailesinin endişeyle beklediğini dile getirdi.

Terörist saldırıda bazı arkadaşlarının da hayatını kaybettiğini anlatan Nur, "Zekeriya'nın yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için o günden beri her gün buraya geliyoruz fakat henüz bir bilgi alamadık. Bazı arkadaşlarımızı kaybettik fakat Zekeriya hala kayıp." dedi.

- "Yeni Zelanda'da böyle bir terör saldırısı asla beklemiyorduk"

Auckland kentinden Christchurch'e destek için gelen Muhammad Aslan Khan da farklı inançlardan insanların bir araya gelerek terör saldırısının kurbanlarına ve ailelerine destek vermesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Auckland'dan gelen Avukat Muhammad Faiyhan Khan da söz konusu terörist saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Ben Müslümanım. Burada yaşananların benim inancımdan olan insanların başına gelmesi çok talihsizce fakat bu olay Yeni Zelanda'da kimin başına gelirse gelsin aynı şeyleri hissederdim." ifadesini kullandı.

Kurbanların yakınlarından Pakistan kökenli Radia Quazi de 1974'te Yeni Zelanda'ya geldiğini belirterek, 1984'te yapımına başlanan ve 1985'te tamamlanan Nur Camisi'nin kurucuları arasında olduğunu söyledi.

Quazi, "Bu yaşananlar çok talihsizce. Böyle bir şeyin Yeni Zelanda'da olabileceğini asla beklemiyorduk. Yeni Zelanda'nın dünyadaki en barışçıl ülke olduğunu düşünüyorduk fakat bu terörist saldırı Yeni Zelanda'da oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız." dedi.

Saldırıda bazı aile dostlarının yaşamını yitirdiğini ve çok üzgün olduğunu dile getiren Quazi, arkadaşlarının küçük çocuklarını ve eşlerini kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan, motosikletçi Black Power Grubu üyeleri Linwood Camisi'nin bulunduğu caddedeki anma noktasına gelerek, Yeni Zelanda yerli haklı Maorilere ait Haka dansı yaptı.

Grubun Sözcüsü SP. Tulnertz, terör saldırısından zarar görenlere destek olmak ve onlara güç vermek için geldiklerini kaydetti.

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aa camiye saldırı kurbanlar polis tanıklar terör saldırısı Yeni Zelanda

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