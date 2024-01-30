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Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti! Zehir zemberek sözler: 'Diktatör var dediler, diktatör içimizdeymiş'

30.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Malatya'nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisi CHP'den istifa etti. Basın toplantısı düzenleyip açıklamalarda bulunan Karadağ, "Kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktığımız için bizimle oyun oynadılar. 'Diktatör var' dediler; halbuki diktatör içimizdeymiş" ifadelerini kullandı.

Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti! Zehir zemberek sözler: 'Diktatör var dediler, diktatör içimizdeymiş'

CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve bir grup partili ile basın toplantısı düzenleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Karadağ, 2019 seçimlerinde söz verdiği 34 projeden 30'unu gerçekleştirdiğini ifade etti. Karadağ, kendisine daha önce başarılı olduğunun söylendiğini ancak aday gösterilmediğini belirtti.

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'DİKTATÖR VAR DEDİLER...'

Karadağ, "Buraya atama ile gelmedim. Ön seçimle aday oldum ve Hekimhanlılar beni seçti. 34 proje ile geldim, bunlardan 30'unu gerçekleştirdim. İl kongresi olana kadar örnek belediye başkanı olduğumu söyleyenler, şimdi bizi yok sayıyor. Kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktığımız için bizimle oyun oynadılar. 'Diktatör var' dediler; halbuki diktatör içimizdeymiş. Bugün üzülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Malatya Hekimhan CHP istifa
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