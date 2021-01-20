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Yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Akciğerleri 3 günde temizleyen şifalı kür

20.01.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Akciğerlerin düzgün bir şekilde çalışması, vücut ve ruh sağlığımız için son derece önemli. Bahsedeceğimiz bu detoks tarifi özellikle sigara içenler tarafından aksatılmadan uygulanmalı. Akciğerlerde biriken toksinlerden kurtulmaya yardımcı olan detoks, toplam 3 gün süren bir uygulama. İşte akciğerlerinizi temizleyen şifalı kür.

Akciğerde biriken toksinlerden kurtulmanız için evinizde hazırlayabileceğiniz harika bir şifalı içecekten bahsedeceğiz. Özellikle sigara içenler için etkili olacak tarifimiz, her gün soluduğumuz binlerce mikroptan organları temizlemeye yardımcı olacak. İşte akciğerleri temizlemede etkili olan detoks tarifi ve uygulanışı hakkında bilgiler.

AKCİĞER DETOKSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak sabah kalkar kalmaz 300 ml ılık suya 2 adet limonun suyunu sıkın ve için. 20 dakika sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Her gün 300 ml taze sıkılmış ananas veya greyfurt suyu içmelisiniz. Antioksidan bakımından zengin olan bu iki meyvenin suyuna bir miktar maden suyu da ilave edebilirsiniz.

Akciğer detoksu boyunca taze meyve ve sebzelerden bolca destek alınıyor. Kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden önce üç gün boyunca 300 ml taze sıkılmış havuç suyu tüketilmeli. Öğle yemeğine eşlikçiniz ise pancar veya domates suyu olsun. Potasyum yönünden zengin bir sebze suyu öğle yemeğinin yanında içilmeli. Miktarı ise 400 ml.

YATAĞA GİRMEDEN HEMEN ÖNCE KIZILCIK SUYU İÇİN

Gece yatağa girmeden hemen önce ise 4 ml kızılcık suyu için. Kızılcık suyu akciğerlerdeki mikroplarla savaşan gerçek bir şifacıdır. Beslenmenize dahil ettiğiniz meyve ve sebze sularının yanı sıra birtakım öneriler de mevcut. Bir tencere kaynamış suyun içine 10 damla okaliptüs yağı ekleyin. Başınızı tencereye doğru yaklaştırın ve kafanızın üzerine büyük bir havlu örtük. Sıcak buharı soluyun. Yaklaşık 5 dakika her gün bu işlemi uygulayın. Her gün 20 dakika sıcak duş alın.

DİKKAT!

Akciğer detoksuna başlamadan iki gün önce süt ürünlerini tüketimini sonlandırmalısınız. Bir diğer kural ise detoksa başlamadan bir gece önce uyumadan bir fincan yeşil çay tüketmeniz.

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