HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tebrik' telefonu

Yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tebrik' telefonu

24.06.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.

Yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tebrik' telefonu

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultayda tek aday olan Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.

İYİ Parti’nin ATO Congresium’daki 3. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimi tamamlanmıştı.

Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

(AA)

gfhjfj

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Meral Akşener' paylaşımı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Meral Akşener' paylaşımı
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...' İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rocky müziğiyle o anları paylaştı! Yeni yürüyüş için mesaj verdi: Tek başıma kalsam da...Rocky müziğiyle o anları paylaştı! Yeni yürüyüş için mesaj verdi: Tek başıma kalsam da...
Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuTatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt! Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Tüm dünya Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Rekor kırdı...

Tüm dünya Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Rekor kırdı...

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Kurban Bayramı öncesi akaryakıta zam!

Kurban Bayramı öncesi akaryakıta zam!

Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı

Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.