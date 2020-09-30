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Yeniden karantina kararı alınmıştı! Netanyahu korkutan haberi verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 23:06 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için başlatılan karantinanın bir yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.

Yeniden karantina kararı alınmıştı! Netanyahu korkutan haberi verdi

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Meclisindeki (Knesset) Kovid-19 ile Mücadele Kurulunun 1500 hasta kapasiteli sağlık sisteminin hazırlanması ve karantinanın sona ermesi stratejisi hakkında gerçekleştirdiği oturumda konuştu.

İsrail Başbakanı, "Bu kez karantina yavaş ve kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek, altı aydan bir yıla kadar sürebilir. Kovid-19'un ilk dalgasında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde karantinadan çıkmayacağız." dedi.

Netanyahu, kışa kadar kritik durumdaki 5 bin hastayla ilgilenmek için bir plan hazırlanması çağrısında bulundu.

Netanyahu hükümeti, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

"DAHA DA UZUN SÜREBİLİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Karantina bir aydan az olmaz, daha da uzun sürebilir." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de bugüne kadar 1552 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı da 243 bini geçti. (AA)

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